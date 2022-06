Carta da diretora: Atenção com o meio ambiente

Em junho de 1972, aconteceu a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento e meio ambiente humano, em Estocolmo, na Suécia, quando foi criado o Dia Mundial do Meio Ambiente.

Em 2022, com a crise climática, a preocupação mundial tem sido pauta prioritária da imprensa em todo o planeta. Na nossa edição de junho da Revista Moda, trouxemos um olhar delicado sobre mudanças do comportamento humano que priorizam um novo cuidado e atenção para com o meio ambiente.

Na matéria com as irmãs à frente do canal de conteúdo Verdes Marias, enxergamos possibilidades reais de pequenas mudanças que fazem a diferença no planeta. Trouxemos também o amor pela terra e pela cultura brasileira que uniu o casal real Felipe Martins e Këna Marubo, o homem branco e a mulher indígena unidos pelo amor e reunidos por um propósito comum. Nossa capa, no entanto, demorou para nascer.

Um tema tão importante teria de trazer um personagem impactante e absolutamente real. Temos ambientalistas que dedicam sua vida de forma admirável ao tema, mas queríamos alguém que estivesse mais próximo do dia a dia dos brasileiros, equilibrando trabalho com essa preocupação e atitude de cuidado com a natureza.

Encontramos a personificação desse desejo assistindo a Marcos Palmeira na novela Pantanal. O ator e ambientalista une de forma clara ficção e realidade. O amor à terra, aos animais, ao planeta se faz presente no rústico José Leôncio, seu personagem, e no doce Marcos Palmeira, que divide seu dia a dia entre gravações e sua vida como ambientalista, exibida com fluidez através das mídias sociais.

E como a arte pode sempre ser a ponte que toca o ser humano e inspira mudanças, trouxemos as deslumbrantes imagens do artista documental marinho Luciano Candisani.

Com nossas matérias, queremos nos unir ao coro mundial de vozes que pretendem trazer uma nova consciência, rever atitudes e criar novos padrões de comportamento para devolver o muito que nosso planeta Terra nos ofereceu.

Com carinho,

Alice Ferraz