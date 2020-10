Carta da diretora

Um outubro atípico que mais parece começo de ano, recomeço de vida. Na nossa Moda, o mês surge com o frescor que só os nascimentos possuem. Por isso, a capa traz Ivete, de branco e cheia de leveza, pronta para ser preenchida por um novo mundo, aquele que desejamos para a vida pós-pandemia.

Outubro também simboliza o início da primavera no hemisfério sul, hora de acordar e renascer do inverno. Novamente, Ivete simboliza esse período, com sua força vital que emana uma energia feminina e colorida através de sua voz e música. Em nossas pesquisas, parecia não existir outro caminho, outra mulher que personificasse tudo que gostaríamos de transmitir nesta edição. Ivete, obrigada e bem-vinda!

Aqui abordamos também o reencontro entre a natureza e a cidade. Onde e como morar em São Paulo depois da tomada de consciência de que precisamos estar em contato com a natureza? Assim, convidamos Marcio Kogan, arquiteto e mestre em transformar espaços urbanos em oásis, para escrever uma coluna. Marcio também foi responsável por nos indicar, para nosso editorial de moda, um espaço-inspiração aonde a mulher que vive em grandes centros urbanos pode habitar em harmonia com o verde e materiais orgânicos.

Essa mulher idealizada se veste em harmonia com seu tempo e traz para suas roupas as cores claras que o sol da primavera pede.

Que essa nossa #RevistaModa traga a esperança da nova estação. Afinal, “É Primavera”, como diria Tim Maia.

Beijo com carinho,

Alice Ferraz.