Carta da diretora

A natureza como inspiração é o tema da nossa edição de setembro da revista Moda. Um santuário no qual podemos fugir da aleatoriedade e incerteza da vida e dos grandes centros urbanos. A natureza se mostra acolhedora e confiável em meio a um mundo cheio de riscos.

Segundo Andrea Bisker, CEO da spark:off e head do portal inglês de tendências Stylus no Brasil, “um dos movimentos que o isolamento social provocou foi a busca por conexões mais profundas com a natureza. Moradores de grandes cidades em todo o mundo estão em busca de uma vida mais verde e sustentável. A biofilia está em alta”, ressalta a consultora. O termo, que significa o amor pela natureza e pelos processos naturais, é uma tendência que veio para ficar por muitos anos.

Nesse paraíso idílico, nasce nosso editorial de moda, inspirado no quadro A Primavera, do renascentista Sandro Botticelli. Nele, três figuras femininas representam as Graças, irmãs e símbolos de sensualidade, beleza e castidade. A moda nesse paraíso é suave, etérea e está em perfeita harmonia com uma espécie de floresta encantada. Para assinar o ensaio, buscamos o olhar de alguém que tivesse profunda relação com a natureza, e assim convidamos o brasileiro Adriano Gambarini, membro do seleto grupo de fotógrafos da National Geographic.

A atriz Isis Valverde, que parece carregar características de cada Graça de Botticelli, é a primeira atriz a estampar nossa capa. Inspirando uma ancestralidade feminina, Isis tem nome de uma deusa egípcia e seu significado, que traduzido diz “eu nasci de mim mesma, não venho de ninguém,” antevê sua força. Mãe do pequeno Rael, ela nos conta as alegrias, descobertas e transformações pelas quais passou nos últimos meses, fruto da maternidade, assim como das perdas e dos aprendizados vividos durante a pandemia. Como bem disse a atriz: “a mudança vem de dentro para fora”. Espero que essa leitura também inspire você, leitor, a seguir em sua busca interna de volta à natureza.