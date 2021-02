Carta da diretora: Um olhar sobre o mundo e a moda, por Alice Ferraz

Um fevereiro de profunda esperança pela saúde do mundo, mas com pés fincados no chão, olhar atento, vigilante e cuidadoso.

O mês chegou com a esperança que a vacinação nos trouxe, de finalmente termos de volta o que sempre tivemos em abundância, sem a consciência de sua bênção: a liberdade. Na escassez, valorizamos o que antes tomávamos como certo.

Nossa missão aqui na revista Moda se mostrou, então, trazer de volta a licença da alegria que agora parece mais perto. Assim, decidimos por uma edição cheia de força na presença de Iza, deixando claro o óbvio encantamento que nos atinge com sua figura de beleza, graça e energia pura.

Por aqui também valorizamos nosso Brasil com o editorial de moda fotografado na Bahia com toda cor e luz que o Estado brasileiro produz. Trouxemos o poder de transformação da arte com a exposição de Beatriz Milhazes. Por toda a revista, deixamos que a VIDA pulsasse confiante para que a esperança se transforme em realidade.

Por um Brasil vacinado

Por um Brasil em liberdade

Com carinho