Beleza interior

Acredite: a beleza significa mais do que estar em dia com a sua rotina de skincare. O bem-estar, também conhecido como wellness, é a palavra que tem aparecido com frequência na lista de quem busca cuidar do interior para refletir no exterior. “A beleza é um conjunto de fatores, entre eles a estética (que representa o externo) e uma força interna que se manifesta através de nossa energia vital. Assim, seu cabelo pode estar lindo, mas do que adianta se o brilho dos olhos estiver opaco?”, explica Carolina Filgueiras, CEO da marca Santapele. “Tem momentos que estamos mais tristes ou desmotivadas e isso pode sim refletir na nossa aparência, principalmente na nossa pele. A busca atual é por equilíbrio e paz interior”, diz Daniela Briguet, fisioterapeuta da clínica MB Dermatologia, em São Paulo.

Felizmente, hoje as pessoas estão mais dedicadas a entender o que está acontecendo dentro do seu corpo, seja com a sua saúde intestinal ou estado de espírito. Tudo isso importa – e muito – na equação da beleza. “A gente precisa se preocupar com o que acontece internamente. Desde hormônios, vitaminas, minerais até intoxicações que levamos para dentro do nosso corpo e a parte de oxidação (os radicais livres)”, conta Esthela Oliveira, médica nutróloga especialista em medicina integrativa e conexão mente-corpo. E há quem diga que isso se deu como uma ação reativa à era Kardashiana, quando preenchimentos, botox e intervenções superficiais se tornaram banais, criando um padrão considerado artificial. Nesse caminho contrário, existe um equilíbrio entre alimentação saudável, exercícios, tratamentos estéticos e relaxamento para deixar a produção de cortisol, hormônio causado pelo estresse, longe das suas células – e sem interferir na produção de colágeno, proteína importante na constituição da matriz extracelular da epiderme. Nesse segmento, há marcas como Caudalíe, que abraçaram ativos que trazem bons resultados visíveis a olho nu em forma de cápsulas. O resveratrol, polifenol que pode ser encontrado principalmente nas sementes de uvas, é considerado um poderoso antioxidante com efeitos anti-aging, que traz eficácia de dentro para fora. Da mesma forma que os antioxidantes são fortes aliados, a diminuição de radicais livres é um dos caminhos em que vale apostar, algumas vezes, com jejuns orientados por especialistas. “As pesquisas sobre jejum comprovam que comer pouco ajuda no retardo do envelhecimento, porque mantém os níveis de insulina, açúcar, inflamação mais baixos”, completa.

No Brasil, a Dermage, marca carioca de dermocosméticos que atua no mercado há mais de 40 anos, acaba de lançar o complemento alimentar Hyaluage In Out, após pesquisas e evidências científicas internacionais sobre a eficácia do ácido hialurônico oral. O produto promete a manutenção de colágeno e proteção dos tecidos e articulações, além da redução de rugas e manchas. “Cuidar da pele de dentro para fora é uma tendência mundial. Conhecidas como nutricosméticos, as pílulas complementam a rotina de beleza de mulheres e homens”, diz Ilana Braun, CEO da Dermage. “Quando você se conecta com aquele lugar dentro de você, sente um contentamento que faz você irradiar uma luz própria. As melhores coisas não vêm de fora, elas começam em nosso interior”, diz Gisele Bündchen, que estampa a campanha da nova família de produtos da Dior batizada de Capture Totale C.E.L.L Energy, que conta com produtos de uso diário com fórmulas criadas a partir de tecnologia combinada às células-tronco da derme. A dica vem de Gisele e, anote, é uma boa etapa para acrescentar no seu mantra de beauté.