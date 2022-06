Ativismo amoroso: Felipe Martins e Këna Marubo e o amor pelo meio ambiente

Felipe Martins e Këna Marubo mostram que o amor pelo meio ambiente pode reunir culturas, propósitos e também a moda. A rireção criativa do ensaio é de Marilene Ramos, do Fhits, as fotos são de Jonathan Wolpert e o ensaio ficou por conta de Aneco Oblangata.

Leia Também Carta da diretora: Atenção com o meio ambiente

Felipe Martins e Këna Marubo vestem sobretudo de pelo sintético JAKKE para Casa Cipó, R$ 5.500. Nos dedos, Këna usa conjunto de anéis Nádia Gimenes, R$ 237.

Këna veste cropped de tricô BL For You, R$ 948; calça, R$ 1.422 e casaco, R$ 2.558, ambos Mariana Meirelles;

e conjunto de anéis, R$ 267, e pulseira, R$ 717, ambos Nádia Gimenes.

Felipe veste jaqueta de matelassê Hering, R$ 360; camiseta polo de algodão orgânico Highstil, R$ 300; calça Alfaiataria Paramount, R$ 890; e calçado Handred, R$ 795. Këna usa sobretudo, R$ 2.068, e calça, R$ 1.364, ambos Andrea Bogosian; conjunto de anéis Nádia Gimenes, R$ 147; e sandália Paula Torres, R$ 895.

Felipe veste sobretudo Hering, R$ 400; tricô Alfaiataria Paramount, R$ 659; calça de algodão Hering, R$ 230; e calçado Adidas Yeezy Foam Runner (acervo Oblangata). Këna usa túnica, R$ 1.638, calça, R$ 1.278, e poncho, R$ 2.484,tudo feito em tear manual com base de algodão cru, Flavia Aranha; conjunto de pulseiras, R$ 1.197, e brincos, R$ 237, ambos Nádia Gimenes;

e sandália Paula Torres, R$ 899

Felipe veste jaqueta, R$ 2.800, e bermuda, R$ 1.400, ambos Misci; colar Nádia Gimenes, R$ 597; e bota Santa Lolla, R$ 190. Këna usa vestido Misci, R$ 2.700; colar, R$597, e pulseiras, R$ 717, ambos Nádia Gimenes; e bota Santa Lolla, R$ 190.

Beleza: André Mattos

Assistente de styling: Denise Salles

Assistente de Fotografia: Erick Gianezzi

Vídeo maker: Gabriel Brito

Tratamento de Imagem: Jonathan Wolpert