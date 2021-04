Até 40% de desconto em perfumes Calvin Klein, Hugo Boss e outros

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Várias marcas famosas de perfumes estão oferecendo produtos em ofertas na Amazon, até 10 de maio. As opções variam de acordo com a disponibilidade de cada item, e, no momento, dá para aproveitar fragrâncias de Calvin Klein, Hugo Boss, Benetton e Gabriela Sabatini.

Reunimos, logo abaixo, uma lista com oito perfumes que ganharam descontos de até 40%. É uma boa oportunidade para experimentar novos aromas ou presentear alguém.

8 perfumes em ofertas na Amazon

Hugo Boss The Scent For Her Eau De Parfum - 50 ml (6% de desconto)

Benetton Colors Pink Edt - 80 ml (16% de desconto)

Calvin Klein Ck Everyone Eau De Toilette - 50 ml (40% de desconto)

Gabriela Sabatini Eau de Toilette - 30 ml (20% de desconto)

Calvin Klein Eternity Feminino Eau De Parfum - 30 ml (10% de desconto)

Gabriela Sabatini Miss Gabriela Eau de Toilette - 20 ml (15% de desconto)

Calvin Klein Euphoria Feminino Eau De Parfum - 50 ml (15% de desconto)

KIT Calvin Klein Euphoria Feminino - Eau De Parfum 100 ml + Hidratante 100 ml (10% de desconto)

Assine a Amazon Prime para ganhar frete grátis em milhares de produtos, além de ter acesso a promoções exclusivas e curtir séries, músicas e eBooks à vontade. Saiba mais.

Os preços podem sofrer alteração, e o Estadão pode receber comissão por meio de vendas realizadas em links presentes neste artigo.