Apple Watch: confira preços e modelos do relógio inteligente

Queridinho pelos consumidores, o Apple Watch oferece uma série de funcionalidades tecnológicas acionadas a partir da pequena tela posicionada no pulso. O relógio inteligente possui sete modelos, cada um deles com características específicas para cada tipo de necessidade.

Com ele, você pode receber chamadas, escrever mensagens e acompanhar sua atividade física diária, além de medir a frequência cardíaca e avaliar treinos de corrida, caminhada, ciclismo e natação. Também dá para ouvir milhões de opções de canções, por meio da Apple Music, e escutar podcasts e audiolivros. Lembrando que, com a assistente virtual Siri, todas essas funções ficam acessíveis por meio de comandos de voz.

O grande destaque do último modelo lançado, o Apple Watch Series 6, que chegou ao mercado brasileiro em setembro de 2020, é a possibilidade de medir os níveis de oxigênio no sangue - os sensores vêm instalados na parte traseira do relógio e emitem luz infravermelha sobre o pulso.

Abaixo, listamos algumas das principais características dos últimos 5 modelos produzidos pela Apple, para você comparar funcionalidades e escolher o seu favorito. Para ver outras opções de cores e estilos, clique aqui e acesse a lista completa de relógios à venda no site da Amazon.

Compare 5 modelos de Apple Watch

Apple Watch SE

Sensor cardíaco óptico de segunda geração

Notificações de frequência cardíaca alta e baixa e de ritmo cardíaco irregular

Ligação de emergência em outros países, SOS de Emergência e detecção de queda

Resistente à água (50 metros)

LTE e UMTS, Wi-Fi e Bluetooth 5.0

GPS/GNSS, bússola e altímetro sempre ativo

32 GB de capacidade

Apple Watch Series 6

Sensor de oxigênio no sangue, sensor cardíaco elétrico e sensor cardíaco óptico de terceira geração

Notificações de frequência cardíaca alta e baixa e de ritmo cardíaco irregular e app ECG

Ligação de emergência em outros países, SOS de Emergência e detecção de queda

Resistente à água (50 metros)

LTE e UMTS, Wi-Fi e Bluetooth 5.0

GPS/GNSS, bússola e altímetro sempre ativo

32 GB de capacidade

Apple Watch Series 5

Sensor cardíaco elétrico e sensor cardíaco óptico de segunda geração

Notificações de frequência cardíaca alta e baixa, de ritmo cardíaco irregular e app ECG

Ligação de emergência em outros países, SOS de Emergência e detecção de queda

Resistente à água (50 metros)

LTE e UMTS, Wi-Fi e Bluetooth 5.0

GPS/GNSS, bússola e altímetro barométrico

32 GB de capacidade

Apple Watch Series 4

Sensor cardíaco elétrico e sensor cardíaco óptico de segunda geração

Notificações de frequência cardíaca alta e baixa, de ritmo cardíaco irregular e app ECG

SOS de Emergência e detecção de queda

Resistente à água (50 metros)

LTE e UMTS, Wi-Fi e Bluetooth 5.0

GPS/GNSS e altímetro barométrico

16 GB de capacidade

Apple Watch Series 3

Sensor cardíaco óptico

Notificações de frequência cardíaca alta e baixa e de ritmo cardíaco irregular

SOS de Emergência

Resistente à água (50 metros)

LTE e UMTS, Wi-Fi e Bluetooth 4.2

GPS/GNSS e altímetro barométrico

Microfone e alto-falante integrados

16 GB de capacidade (GPS + Cellular); 8 GB de capacidade (GPS)

