Amar é… Cinco casais expõem sua visão inspiradora sobre o que é o amor

Fotógrafo Hugo Toni Direção criativa Fhits Stylist Antônio Muller

Larissa e Mylena, modelo e fotógrafa

“Amar é ter cuidado, carinho, empatia e reciprocidade.”

Leia Também Objetos que falam

Mylena Saza usa vestido de modal ecológico Normando, R$ 1.030; e brincos de malaquita com ouro amarelo Dudarillo, R$ 3.960. Larissa Almeida usa vestido de modal ecológico Normando, R$ 1.030; piercing de malaquita, R$ 490, piercing de malaquita com ouro amarelo, R$ 1.080, e brincos de malaquita com ouro amarelo e diamantes, R$ 5.760, todos Dudarillo.

Mylena Saza veste blazer de crepe, R$ 2.277, calça de crepe, R$ 1.587, ambos Printing; tricô de viscose e poliamida Primart, R$ 367; brincos de malaquita com ouro amarelo Dudarillo, R$ 3.960; e botas de couro ecológico Alme, R$ 410. Larissa Almeida veste trench coat de sarja Printing, R$ 3.266; tricô de viscose e poliamida Primart, R$ 367; piercing de malaquita, R$ 490, piercing de malaquita com ouro amarelo, R$ 1.080 e brincos de malaquita com ouro amarelo e diamantes, R$ 5.760, todos Dudarillo; meias de nylon, algodão e elastano Stance, R$ 72; e sapatos de couro ecológico Stance, R$ 295.

João e Igor, professores e empreendedores

“Amar é ter respeito, confiança, estar juntos nos momentos fáceis e difíceis.”

João Pedrosa veste casaco de lã, R$ 2.185, tricô de viscose, R$ 598 e calça de linho, R$ 550, tudo Handred; meias de nylon com algodão e elastano Stance, R$ 72; e papete de tecido Rider, R$ 229. Igor Moreira veste camisa de linho, R$ 720 e calça de viscose, R$ 410, ambos Handred; camiseta de algodão C&A, R$ 40; meias de nylon com algodão e elastano Stance, R$ 72; e papete de tecido Rider, R$ 229

João Pedrosa veste suéter de tricô Cotton Project, R$ 299; e calça de linho Handred, R$ 550. Igor Moreira veste cardigan de tricô Cotton Project, R$ 339; e moletom C&A, R$ 100

Alessandra e Ranimiro, diretora de Inovação e cinegrafista

“Não exigir do outro e fazer a sua parte, compartilhar dos mesmos valores.”

Ranimiro Lotufo veste suéter de algodão Richards, R$ 329. Alessandra Secco veste tricô, R$ 359, e calça de linho, R$ 728, ambos Richards; brincos com 10 camadas de ouro 18K e quartzo rutilado dourado Camila Vieira em colaboração com Paula Feijó, R$ 360; e anéis acervo pessoal

Ranimiro Lotufo veste jaqueta de sarja, R$ 600, tricô de algodão, R$ 330, short de algodão e elastano, R$ 200, tudo Highstil; meias de algodão e elastano Stance, R$ 72; e tênis de canvas Converse, R$ 210. Alessandra Secco veste casaco de algodão e elastano, R$ 1.799 e suéter de cashmere, R$ 2.299, ambos Egrey; brincos de prata com banho de ouro 18K Paola Vilas, R$ 1.680; meias de algodão e elastano Stance, R$ 72; e tênis de canvas Converse, R$ 210

Natalia e Vitor, modelo e profissional de marketing

“Amar é ter paciência, querer ficar junto, querer o bem do outro, cumplicidade e companheirismo.”

Natalia Lessa veste tricô Renner, R$ 120; e calça de linho Apartamento 03, R$ 935. Vitor Rivera veste tricô Anselmi, R$ 360; calça de algodão e poliéster Cotton Project, R$ 339 e ear cuff com 10 camadas de ouro 18K e sodalita Camila Vieira em colaboração com Paula Feijó, R$ 223

Natalia Lessa veste vestido de acetato e viscose Cris Barros, R$ 3.442; brincos de prata com banho de ouro Paola Vilas, R$ 1.480; meias de nylon com algodão e elastano Stance, R $72; e sandálias de couro Paula Torres, R$ 798. Vitor Rivera veste calça de sarja (preços sob consulta) e camiseta de seda, (preços sob consulta), ambas Ermenegildo Zegna; ear cuff com 10 camadas de ouro 18K e sodalita Camila Vieira em colaboração com Paula Feijó, R$ 223; meias de nylon com algodão e elastano Stance, R$ 72 e papete de veludo Paula Torres, R$ 780

Alexia e Luan, modelos

“Dar apoio e cuidar um do outro”

Alexia Dutra veste jaqueta de nylon Tommy Hilfiger, R$ 980; e blusa de tricô Bobstore, R$ 620. Luan Schulz veste jaqueta de nylon Tommy Hilfiger, R$ 1.290; blusa de tricô Anselmi, R$ 550; calça de algodão com viscose e linho Misci, R$ 490; e brinco de ouro e pérolas Paola Vilas, R$ 1.580

Alexia Dutra veste cardigan de tricô Fendi (preço sob consulta); blusa de tricô Anselmi, R$ 399; e bota de couro Santa Lolla, R$ 400. Luan Schulz veste jaqueta de algodão e modal, R$ 1.055, camisa de algodão e viscose, R$ 560, calça de algodão com viscose e linho, R$ 490, tudo Misci; meias de nylon, algodão e elastano Stance, R$ 72; papete de tecido Rider, R$ 150; e brincos folheados a ouro com cristais tchecos Caleidoscópio, R$ 434

Make e hair: Renato Mardonis

Produção de moda: Leo Napolitano

Assistente stylist: Julia Viana

Assistente Fotógrafo: Pedro Lins

Assistente Fotógrafo: Everton Sá

Assistente make e hair: Lucas Lobo

Tratamento de imagem: RG Imagem