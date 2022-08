Alice Ferraz: Um novo terapeuta

Era maio e, apesar do clima ameno do final do verão disfarçar a constante sensação de desconforto, ela pressentia a tempestade e as transformações que viriam a acontecer em sua vida. Depois de uma longa pesquisa, conseguiu o telefone do “melhor terapeuta” – segundo sua amiga – e preparou com atenção um pequeno texto de apresentação para tentar um horário o quanto antes.

Era uma fiel admiradora do poder da conversa terapêutica que levava à consciência e a possíveis transformações, então, a mensagem dizia com clareza que não estava bem, que tinha sido indicada pela tal amiga e paciente de anos e pedia com simpatia um horário o mais rapidamente possível se colocando à disposição para qualquer agenda que o mestre pudesse oferecer.

Passada uma semana sem resposta, escreveu novamente e, feliz, recebeu uma mensagem cheia de atenção que acabava em “acharemos um horário rapidamente, fique tranquila”. Um mês se passou e nada. A tempestade, que antes se formava a certa distância, a atingiu como previsto. Ela ainda não estava preparada e recorreu novamente à mensagem. “Sinto o incômodo, mas como o senhor me disse que me atenderia fiquei aguardando, pode tentar novamente um horário?”

Recebeu, então, uma mensagem de voz ainda mais animada que a primeira do último mês. Era pedido formal de desculpas, problemas com a antiga secretária, pandemia, viagens, mas ele realmente gostaria e iria ajudá-la e pedia só um pouco de paciência que tudo ia se acertar.

Reconfortada, ela decidiu esperar, afinal era uma mulher madura e mesmo com a tempestade em cima da própria cabeça achou por bem confiar em seu equilíbrio e aguardar orientação médica. Passadas mais de três semanas sem notícias, lidando com os problemas já em ebulição, ligou para a tal amiga fonte da indicação com dúvidas sobre a seriedade da recomendação no que ouviu sem papas na língua: “Ele é famoso, além das consultas, faz os vídeos do seu canal nas mídias sociais. Você acha que pode ligar e conseguir assim tão fácil? Se ele mandou esperar, esperar é o melhor”.

Ela desligou o telefone com a estranha sensação de que estava em um filme em que os papéis tinham sido trocados por acaso e achou por bem sair de fininho. Três meses depois, já em tratamento por um profissional e vendo a tempestade lentamente se afastar, recebeu uma mensagem de um número desconhecido: “Cara sra., estou à disposição para seu pedido de urgência. Att., secretária dr. X”.