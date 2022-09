Alice Ferraz: Turma ou comunidade?

Tem gente que ama andar em turma. Dizem que os amigos são mais que a própria família e, assim, viagens, jantares, festas, aniversários, tudo é feito junto na mais perfeita harmonia. Não sou contra a turma de forma alguma, mas tenho pensando muito na confusão que se faz no significado entre as palavras turma e comunidade.

Meu interesse cresceu pela enorme disposição que a palavra comunidade tem exercido no mundo do marketing digital no qual atuo. É uma palavra que está na “moda”. Formar uma comunidade no mundo digital tem sido foco de várias campanhas que pretendem atrair e fidelizar clientes para marcas. O problema é que quando dizem comunidade, os marqueteiros querem mesmo é dizer turma, e só esta semana consegui entender a diferença entre as duas.

O rabino Nilton Bonder, sem saber da questão que andava me tirando o sono, explicou em uma palestra quando disse que criar grupos em que todos pensam igual, no qual não existem diferenças e as afinidades se sustentam por uma linguagem e uma percepção da vida única não é estar em comunidade, mas sim em uma máfia, ou de forma delicada, em uma turma. Na turma todos pensam igual e, como disse Bonder, “o objeto central sou eu”. Todos são, em realidade, espelhos bem-vindos das minhas crenças e certezas.

Já na comunidade existem diferenças, existe diversidade, existem conflitos porque existe o eu e o outro. A comunidade é bem mais interessante do que a turma, mas claro que fazer parte da turma é mais fácil e muito mais aconchegante. Tendo sido criada em uma grande família, estou mais para comunidade do que para turma. Lá em casa, um gostava de campo, outro de praia, um amava astrologia, o outro não acreditava em nada, uns amavam rock e tinha até aquele que simplesmente não gostava de música.

Fomos criados assim entre diferenças e afinidades na mesma comunidade e assim seguimos, conversando, discutindo e ampliando nosso entendimento do outro e de nós mesmos. Comunidades verdadeiras serão mais desafiadoras para os marqueteiros, mas, talvez, bem mais interessantes.