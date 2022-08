Alice Ferraz: Susi e a Caloi 10

“Se você jurar que não conta, a gente te deixa brincar junto”, assim começavam as negociações, já bem cedo no sábado. Nesses finais de semana na montanha, os pais dormiam sempre até mais tarde e ela tentava ser incluída nas brincadeiras da irmã e da prima, ambas 4 anos mais velhas. Estava disposta a fazer de tudo para estar com a dupla.

“Aceito, fico quieta. Mas quem sou eu, então?”, perguntou mostrando as duas bonecas Susi nas mãos. Aqui, a geração que talvez esteja lendo essa crônica e não sabe quem foi Susi pode desistir da leitura com total razão. “Você será o elevador da casa”, disse a irmã. “É importante, pois leva as amigas de um andar para o outro.”

Resignada, ela aceitava e ficava ali por alguns minutos, subindo e descendo com as mãos em uma casa imaginária até que não se aguentava e entre um andar e outro dava palpites. “Mas ela não tem que contar que está apaixonada pelo namorado da amiga?”, dizia, recebendo o olhar fulminante da irmã e líder do pequeno grupo “elevador não fala”. Ter 4 anos a menos quando se tem 10 anos dificultava muito a vida com suas maiores ídolas, ambas no alto de seus 14.

Depois das bonecas, era a vez da bicicleta. Vento no rosto e o começo do gosto pela independência. A irmã e a prima, cada uma em sua Caloi 10 – a novidade do momento com seu guidão prateado e suas 10 marchas que facilitavam a subida íngreme em frente à casa de campo. As bicicletas deixavam claro o quanto as duas eram diferentes da caçula que ainda andava em seu modelo infantil, pequeno e azul-claro, com um apelido nada simpático de “Fitipulga”.

Eram diferentes, ela sabia, mas, não se importava e não se sentia diminuída. Em família, o amor estava presente mesmo quando parecia ausente na fala ou no gesto. Era realmente mais nova, faltavam elementos de suspense e romance nas suas histórias para Susi e era com admiração e respeito que prestava atenção nas tramas criadas pelas mais velhas para uma vida interessante e comovente para as bonecas.

Além disso, as diferenças eram visualmente claras em seu corpo miúdo e ainda sem formas. Esperava ansiosa as transformações físicas que, como tinham lhe dito, iriam acontecer em breve. Nesse momento ela poderia também andar em uma Caloi 10 com vento nos cabelos.

Seu maior medo quando pensava nisso era não ter a companhia das duas. Afinal, o sonho não era andar sozinha na bicicleta “desejo do momento”, mas, finalmente, ser uma igual e formar um trio de verdade. Quando estivesse com 14, elas estariam com 18 e tinha dúvidas sobre como seria a dinâmica nessa nova fase.