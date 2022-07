Alice Ferraz: Ser romano

Nas ruas, era comum ouvir conversas em voz alterada, um tom além do que seria considerado um bate-papo cordial. Escutavam-se buzinas e mais buzinas por mais tempo do que em outras metrópoles, fazendo a vida parecer pulsar como se estivesse dentro de uma panela de pressão com seu clássico apito a tocar, dando sinais de que a despressurização estava acontecendo.

Assim, Roma se reapresentava para ela, depois de mais de 20 anos da viagem que fez com os pais quando adolescente. Na época, sempre protegida, com seu pai sempre pronto para o combate, ela não percebeu as nuances da cidade. Agora, interagindo sozinha como uma turista, entendia o modus operandi local.

Nos primeiros dias, a simples interação na compra do conhecido sorvete italiano a deixou exausta. A discussão começou com o garçom disposto a convencê-la que o tal sabor favorito da casa deveria ser o seu escolhido – o homem ficou absolutamente frustrado ao perceber que ela optaria pelo clássico sorvete de chocolate.

A conversa descambou para um tom de imposição no qual ela “venceu” no sabor que levaria, mas saiu culpada pela falta de visão em não entender que o chocolate com gotas de pistache era o “certo” para este verão. Percebeu em alguns dias que ser romano ocupava um degrau superior na escala que era ser italiano para quem lá nasceu.

Ser romano vinha carregado da força da história, do poder da conquista e do sentimento de soberania de quem sobrevive desde a antiguidade. Este poder era traduzido por potência que muitas vezes tinha que ser diluída pela tal pressão que escapava em discussões, buzinas e sons.

Segundo a maior parte dos historiadores, Roma foi a primeira cidade com mais de um milhão de habitantes, há 2.500 anos e assim o tecido do qual um autêntico romano é feito teve através do tempo camadas e camadas se sobrepondo e formando um escudo de resistência e orgulho.

No dia a dia talvez essa força esteja refletida no barista que se dedicava a tirar seu expresso pela manhã, ristretto, lungo ou latte macchiato com a altivez e o foco de quem realiza uma tarefa de precisão ou na massa fiel ao ponto, “al dente” e mais ainda na frase do dono da conhecida trattoria ao lado da icônica Fontana di Trevi, que disse em resposta a infeliz frase “você vai crescer muito com toda essa divulgação de brasileiros que descobriram seu restaurante”, “sou romano, esse é meu lugar no mundo, estamos aqui há gerações e gerações com o mesmo número de lugares e assim continuaremos, não temos espaço para mais”.