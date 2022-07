Alice Ferraz: Não lembrava a última vez que tinha tirado férias

A decisão fora tomada. Agora, pensava que era só racionalmente internalizar a sensação de tranquilidade e paz e conseguiria “desligar”. Ansiava por momentos de “dolce far niente” com o marido, mas não sabia como atingiria a emoção que definiria a expressão italiana. Não lembrava a última vez que tinha tirado férias e isso a perturbava.

Buscou então a definição do termo no Google, uma mania que tinha para se certificar de que as palavras tinham realmente o significado que lhe ofereciam. Segundo um dos seus filósofos prediletos, Ludwig Wittgenstein, “os limites do nosso próprio mundo são definidos pelo limite da nossa linguagem”. Portanto, a ideia era saber a exata definição de férias.

Primeira descoberta, a raiz da palavra férias vem do latim feriae, “dia de descanso ou dedicado a festas”, atualmente descanso estudantil ou profissional. Ou seja, sem desculpas, sem nenhuma confusão na interpretação da palavra, férias ainda significavam exatamente o que ela e o mundo entendiam. Só que não.

Certamente Wittgenstein (1889-1951), tendo vivido em um tempo pré-mídias sociais, não teria conseguido transpor sua teoria para um espaço-tempo em que exista um trabalho que simultaneamente habite a pessoa física e a persona digital.

Unidas por uma indissolúvel relação e um espaço-tempo chamado na linguagem digital de “real time”, tempo real, essas duas figuras vivem em ambientes diferentes, a digital espelhando quase sempre no mesmo momento a melhor parte da vida no mundo físico.

Enquanto ela, pessoa física, trabalhava, existia um possível equilíbrio nessa condução, mas nas tais férias essa nova combinação deve ter sido a causa da palavra férias não trazer, no caso dela, a sensação de paz a que o descanso merecido costumava estar relacionado na época de Wittgenstein.

Se ela estivesse andando por uma charmosa rua em Roma, tomando um sorvete, nas sonhadas férias, ela deveria necessariamente no mundo digital espelhar a foto e o vídeo do sorvete, explicar com eloquência seus sabores, mostrar as melhores cores, ângulos e, claro, sua roupa e talvez até o marido, afinal compunham um belo par.

E assim, enquanto a persona digital parecia estar em férias, a pessoa física estava executando funções de diretora de arte, imagem, fotografia, texto, tendo já elaborado no dia anterior o figurino que iria compor melhor a imagem das tais férias.

O pensamento com sua lógica inquestionável a deixou apavorada enquanto ainda estava a caminho do aeroporto. Desistir de Roma seria o caso? Olhou para o marido, de semblante leve, que levava “só” sua pessoa física para viajar e teve inveja. Sabia que para ela não era possível. Não agora.