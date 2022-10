Alice Ferraz: Meias francesas

A dor nas pernas era constante e vinha muitas vezes acompanhada de um formigamento. No médico, ouviu o diagnóstico de falta de circulação e a sentença: usar meias elásticas de compressão para dormir. Saiu arrasada da consulta, tinha apenas 43 anos e achava que o problema era algo para pessoas com mais idade do que ela. Levou algumas semanas até sucumbir e tomar a decisão de realmente procurar um lugar especializado nas tais meias.

Chegou à loja, sem graça, e foi atendida sem atenção. Perguntaram medidas de partes de sua perna que ela mal sabia da existência e, como não tinha as respostas, fizeram uma conta média dos centímetros que sua panturrilha e tornozelos pareciam ter vistos pelos olhos inquisidores de dois vendedores.

Descobriu com eles que as meias francesas eram as certas para “seu tipo de perna” e comprou duas para ver como era o efeito. Chegou em casa e, ao contar para o marido, não se mostrou vulnerável, avisando que teria de usar as tais meias e que estava até feliz, pois não tinha de tomar remédios. Suas pernas, até então batalhadoras fiéis e pouco valorizadas, agora eram foco de sua preocupação.

Em alguns meses, foi trabalhar em Paris e aproveitou para tentar achar as meias francesas no comércio local. A sensação de incômodo ao falar da falta de circulação nas pernas e saber que passaria pela “inspeção” de suas medidas por olhos, além de tudo, estrangeiros a fizeram corar.

A surpresa aconteceu nesse momento, quando, com gentileza, o farmacêutico a acomodou em uma cadeira e com uma pequena fita métrica tirou medidas preciosas com interesse e cuidado. Suas pernas, que nos últimos meses se tinham transformado em uma parte “desprestigiada” de seu próprio corpo, voltaram à vida imediatamente. Percebeu que ele não via um problema nelas, o que fez com que deixasse de ver também.

Satisfeita, saiu com sua autoestima de volta em forma de meias. E assim, por quase dez anos e a cada semestre, ela volta ao mesmo endereço. Tira as medidas das pernas notadas pelo farmacêutico francês e acredita que elas estão sempre melhores. Nunca falaram mais do que meia dúzia de palavras em todos esses anos e não sabem o nome um do outro. Nesse tempo, o farmacêutico ficou grisalho e ela agora tinge os cabelos.

Na última temporada, notou que ele ganhou alguns quilos, ela também. Ele sugeriu uma nova marca de meias e algo mais leve para o verão brasileiro, ela aceitou a sugestão.