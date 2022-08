Alice Ferraz: camisa do Seleção Brasileira ganha nova simbologia

Em uma manobra para despir o uniforme da seleção de conotação política, a Nike usa símbolo da fauna brasileira

Estamos a poucos meses da Copa do Mundo, que este ano acontece no Catar, pequeno país árabe do continente asiático que abre suas portas em novembro para torcedores de todo o mundo que se unem para acompanhar um dos eventos esportivos com maior visibilidade mundial.

Segundo números oficiais da Fifa, a edição de 2018 acumulou uma audiência de mais de 3,5 bilhões de pessoas que assistiram aos jogos presencialmente ou em transmissões pela TV e internet. Não é de surpreender que o futebol comece a entrar cada vez mais em pauta. O tema da semana? A moda que vai entrar em campo.

Chamar de moda um tipo de roupa que inicialmente tem propósito técnico de vestir atletas para o jogo faz sentido quando falamos da seleção brasileira. No país do futebol, o look da seleção canarinho – que, para muitos aficionados, é considerado sagrado e ganha o status de manto – é sempre um assunto que dá pano pra manga principalmente em ano de eleição em que ser verde e amarelo ou azul e branco ganhou nova simbologia.

Cada uniforme tem sua história, seja a camisa usada por um ídolo que brilhou e fez o gol da vitória, um detalhe polêmico e até histórias de sorte e azar. Esta última, por sinal, foi justamente o que resultou na chegada do verde e amarelo aos campos mundiais de futebol.

Até 1950 – Copa na qual o uniforme do time era todo branco –, a seleção brasileira variava entre o branco e o azul. Mas, como muitas vezes esporte e superstição andam lado a lado no nosso país, após uma das derrotas mais lembradas na história do futebol, no Maracanã contra o Uruguai, a fé do torcedor precisava de outra cor para se apegar.

Foi assim que em 1952 o gaúcho Aldyr Garcia Schlee venceu um concurso e trouxe para jogo a cor do ouro – ou melhor, do canário-da-terra, como associou o radialista Geraldo José de Almeida ao descrever o novo uniforme da nova seleção canarinho – à Copa de 1954.

De lá pra cá, a camisa amarela se tornou um símbolo do time brasileiro e, em ano de Copa do Mundo, o verde e amarelo se torna um must do momento, quase um código obrigatório. Aparece na camisa oficial da seleção e também em milhares de interpretações fashionistas. Em 2022, no entanto, a camisa vem com mais informação de moda do que nunca e ganha estampa de onça-pintada, sinal da consciência de um tempo em que falar do meio ambiente está na moda.

Além de trazer a estampa e dar visibilidade a nossa fauna, a Nike – marca responsável pelo design e produção do uniforme – também vai patrocinar o braço de pesquisas do Onçafari. O projeto, fundado por Mário Haberfeld em agosto de 2011 no Pantanal, tem sede no Refúgio Ecológico Caiman, propriedade do ambientalista Roberto Klabin. Sua missão? Monitorar, estudar e conscientizar o público sobre a importância da proteção às onças-pintadas, que por muito tempo sofreram duras baixas devido à caça, ao desmatamento e aos desastres ambientais.

“A ideia era associar a camisa da seleção à fauna brasileira. Os animais não têm nenhum partido político e a onça chega como um símbolo. Ela está no topo da cadeia alimentar e, ao protegê-la, também estamos cuidando do meio ambiente como um todo. Após uma extensa pesquisa, a Nike escolheu o Onçafari para apoiar e vai financiar por anos (por contrato, a divulgação de tempo e valores não foi revelada) nossos projetos de pesquisa”, conta Haberfeld.

A padronagem que traz as rosetas do maior felino da América Latina – na camisa amarela vem em baixo-relevo por toda a peça e na azul em tons contrastantes nas mangas – foi anunciada pela Nike como “uma homenagem ao Brasil e ao seu povo”, diz o site da marca, “uma coleção foi feita para mostrar a sua garra”. Neste ano a seleção canarinho é onça.

Resta saber se em novembro fashionistas e esportistas se unirão ao verde e amarelo ou ao azul e branco – afinal, no Brasil dos últimos anos as cores ganharam significados políticos que transcendem o futebol. Empresas como a gigante Ambev já começaram a falar sobre isso.

Em campanha recente com o icônico narrador Galvão Bueno, a Brahma, marca que faz parte do grupo, propõe a união de torcedores independentemente de outras divergências ideológicas. “Agora, faltando quase cem dias para a Copa, o sentimento que a gente ouviu é que, independentemente das diferenças fora de campo, as pessoas querem torcer pela seleção, gritar gol com a amarelinha, sentir o maravilhoso clima de uma Copa. Com esta campanha, queremos relembrar os brasileiros de que a Copa está quase chegando”, afirma Daniel Wakswaser, VP de marketing da Ambev.

Um sentimento compartilhado também por Galvão. O narrador esportivo e estrela da campanha, que em sua carreira se consagrou como um ícone brasileiro, pontua: “Todo mundo sabe que sou um apaixonado pela seleção brasileira. Para mim, ela (a camisa amarela) representa 12 copas do mundo narradas, mais de 48 anos realizando o sonho da minha vida, que é levar as histórias da seleção para todos os cantos do mundo, e fazendo parte dessa grande paixão dos brasileiros”. O dress code da torcida segue em jogo e o resultado só saberemos oficialmente em novembro.