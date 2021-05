Alegria é o estado que chamamos Bahia

Terra do diverso e do sentir-se pleno. Quem passa por lá sente um negócio no peito quando vai embora. Uma saudade que nutre a eterna vontade de retorno. Bahia é Salvador, Santo Amaro, Capão. É mar, sertão e mata. É a terra de todos os santos, encantos e axé. Da vivência que tempera o sagrado com o profano.

Nessa quarentena, não teve um dia em que não me lembrasse de minha terra. Sou feliz em São Paulo, mas quando atravesso os bambuzais do aeroporto, me transporto para outra dimensão, onde sonhar é fácil. Parece papo de publicitário, mas não é. Mesmo na adversidade, quando a desigualdade se mostra, o baiano olha com leveza para o trágico e se ergue em toda a sua suave potência. Não se esquece, se comove e se agarra na sua fé, seja nos templos, igrejas mosteiros ou no Candomblé. Baiano é resiliente, mas é mais que isso.

É essa força terna que faz da Bahia “um estado de espírito”, como diria Caetano, um dos nossos notáveis. Ele, Gil, Bethânia, Gal, Tom Zé, Moraes, Brown, Daniela, Margareth, Ivete, Dorival, Jorge – o nosso amado, e um sem-fim de gente que veio antes e depois. Avatares de alegria, que espalham nossa essência pelo mundo.

Eu tenho uma teoria: é na Bahia que vamos recomeçar o novo tempo. Assim como o Renascimento, que surgiu na Europa após a peste Negra no Século 14, o nosso, pós-pandemia, virá de lá, do lugar onde Brasil foi descoberto. Porque a Bahia é, antes de tudo, uma terra de ressignificados. No novo normal, eu quero a normalidade baiana do abraço, do olhar risonho, da certeza que viver é festejar. Amém Namaste Ase.