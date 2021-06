Agora é possível comprar as roupas de 'Halston', a série de moda da Netflix

“Halston para o seu dia, Halston para todos os seus dias, Halston para o seu mundo”, diz o ator Ewan McGregor ao interpretar o estilista Roy Halston Frowick, na série Halston da Netflix. Quem teve a oportunidade de assistir à série e ficou com vontade de sair por aí usando um dos modelitos do estilista, o homem que é conhecido como a primeira celebridade do mundo da moda dos Estados Unidos, já pode comemorar. Halston deixou de ser apenas um conteúdo audiovisual da Netflix e transformou-se em uma coleção-cápsula com 11 peças de luxo, inspiradas no vestuário da minissérie. A coleção é resultado de uma união da grife norte-americana com o streaming.

Cada vestuário homenageia uma Halstonettes, modelos favoritas do designer. Uma delas é Elsa Peretti, ex-modelo e designer de jóias da Tiffany, que leva seu nome na peça do cafetã tie-dye, que aparece no primeiro episódio da minissérie.

As peças custam de 945 dólares a 1.595 dólares e estão disponíveis para encomendas no site da marca. O e-commerce da Halston não entrega no Brasil. A coleção também pode ser encontrada na loja de departamentos de luxo Neiman Marcus e na rede Saks.

A minissérie Halston conta a história da carreira do estilista norte-americano Roy Halston Frowick, um dos nomes mais influentes da moda americana nos anos 1970. A história não foi tão boa com Halston: após uma ascensão exponencial, o designer de moda teve uma queda brusca, morreu cedo e foi praticamente apagado da memória das pessoas. A produção foi baseada no livro Simply Halston de Steven Gaines e está sob o comando de Ryan Murphy.