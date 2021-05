Abelha-rainha: Ecléticas, as joias são inspiração para todos os estilos de mãe

As fotos são de Thaís Vandanezi, a direção criativa é da Fhits e o styling é de Drica Cruz.

Leia Também Gerações

Deise Nicolau usa choker de ouro 18k com cristais de rocha e diamantes; anel de ouro 18k com cristais de rocha e diamantes; anel de ouro 18k com cristais de rocha, pérolas e diamantes; brincos de ouro 18k com cristais de rocha, pérolas e diamantes, todos da coleção Gravity da H.Stern (preço sob consulta). A modelo veste Body Undertop da coleção-cápsula com Helena Lunardelli, R$ 620.

Brincos preto e branco ferradura,

R$ 790; gargantilha com pingentes,

R$ 1.490; pulseiras boca, R$ 650 (cada); pulseiras preto e branco, R$ 520 (cada); anel olho,

R$ 350; anel gato,

R$ 350, todos de prata com banho de ouro amarelo e esmalte, coleção Ana Strumpf para Life By Vivara. Body Undertop da coleção-cápsula com Helena Lunardelli, R$ 582.

Colar de acetato italiano com efeito perolizado e quartzo fumê, R$ 696; bracelete de acetato italiano com efeito perolizado e quartzo

fumê, R$ 389; e anel,

R$ 164, todos de metal com dez camadas de ouro 18k, Camila Vieira em colaboração com Paula Feijó. Body Undertop da coleção-cápsula com Helena Lunardelli, R$ 590.

Gargantilha de ouro branco com diamantes com lapidação brilhante, safira e água-marinha; e anel de ouro branco com diamantes com lapidação brilhante, morganita e topázio, ambos Corsage (preço sob consulta). Body Undertop da coleção-cápsula com Helena Lunardelli R$ 590.

Brinco argola de ouro amarelo com gotas de malaquita; bracelete de ouro amarelo com pedras malaquita; anel de ouro amarelo com pedra malaquita e esmeralda central, todos Dudarillo (preço sob consulta). Body Undertop, R$ 450.

Beleza: Robert Estevão

Assistente de styling: Samyra Oliveira

Assistente de foto: Rodrigo Oliveira

Assistente de beleza: Rodrigo Bernardo