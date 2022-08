A onça veste jeans pelos 50 anos da Ellus

Alanis Guillen, atriz que vive o papel de Juma na novela Pantanal, ganhou seu nome como uma homenagem de seus pais a Alanis Morissette, cantora pop canadense que marcou uma geração com seus shows nos quais trazia para os palcos um espírito livre e uma certa sensualidade fora do óbvio. Alanis, a canadense, está próxima de completar 50 anos, assim como a icônica marca de jeans Ellus, que nasceu com o mesmo DNA, de liberdade para os jovens de 1972.

No Brasil, a atriz de Pantanal tem provocado o mesmo efeito de independência com sua beleza e atitude. “Ela é fresh, livre, descomplicada, o rosto do momento”, descreve Adriana Bozon, diretora criativa da marca, que escolheu a dedo a atriz para vestir os icônicos jeans Ellus na nova campanha de 50 anos. “Com sua beleza natural que traz uma certa rebeldia em um mundo que busca a perfeição através de filtros nas mídias sociais, Alanis traz essa liberdade autêntica para a campanha, que é a primeira aparição que ela faz na moda”, completa.

Desde sua fundação, o jeans, produto em constante mudança na percepção do consumidor, está no core business da Ellus e mantê-lo atual, e alinhado com o tempo por cinco décadas, não é tarefa fácil. Para Adriana, no entanto, parece natural e é com leveza que comenta que seu segredo para acertar há tanto tempo nessa imagem é estar próxima de profissionais “jovens e pensantes”, além, é claro, de ser uma mulher absolutamente conectada com o mundo através da tecnologia.

A diretora criativa completa 30 anos de casa na marca que entra agora em seu jubileu. Ela é uma verdadeira expert quando o assunto é jeans e é categórica ao trazer a cartilha de uso da peça em 2022.

Aos básicos, vale apostar no skinny, o modelo mais ajustado ao corpo que foi febre por muitos anos e que, de acordo com Bozon, “se mantém como peça essencial no guarda-roupas”. Se a busca é pelo estilo clássico, aí vale apostar nas modelagens retas, “as que caem de forma linear do quadril à barra”, explica a diretora. E a modelagem do momento? “Sem dúvida os modelos mais amplos e largos.” Dicas de ouro de uma verdadeira guru brasileira do jeans.