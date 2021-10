A costura da vida com a Vida

Ter sido convidada para fazer parte do time de cronistas do Estadão há dois anos foi uma surpresa e um teste para o quanto eu estaria disposta a encarar o novo, a sair da minha zona de conforto. O convite me pegou em meio à pandemia.

No meu microcosmo, o equilíbrio profissional conquistado ao longo dos anos com muito trabalho já estava sendo colocado à prova; recusar seria fácil, alegaria a mim mesma a irresponsabilidade de aceitar mais um desafio já que administrava naquele momento os efeitos emocionais e da empresa em meio à crise que afetava a humanidade.

Para embarcar nesse novo momento, seria preciso ter foco e dedicação para colocar meu nome ao lado de pessoas que passei minha vida lendo e admirando. Era, então, um passo além do que poderia dar? Não sabia, mas, mesmo assim, decidi aceitar. E não só aceitei como coloquei prioridade máxima nessa nova função.

Redistribuí meu tempo, mudei compromissos familiares para que escrever coluna e matérias fizesse agora parte das minhas escolhas diárias. O rabino e pensador Nilton Bonder diz que “faz parte da maturidade construir um caminho pessoal, nossa biografia, costurando nosso personagem aos testes da vida”. O ato de colocar a escrita como protagonista da minha vida estava de acordo com a minha biografia, o teste estava claro, se eu conseguisse ter essa maturidade.

O processo de sair da zona de conforto e produzir o novo é desgastante e requer energia mental e física para lidar com a frustração de resultados nem sempre alinhados com o que gostaríamos. Mas, foi feito. E, assim, passei dois anos escrevendo.

O mundo começou a vislumbrar a luz no fim do túnel da pandemia e eu passei novamente a me sentir confortável nessa nova pele, aos domingos. E assim que o conforto, bem-vindo, se instalou, recebo um telefonema contando sobre as mudanças (também bem-vindas) do formato e diagramação do Estadão, além de um novo convite: mudar minha página para os sábados.

O tremor na minha voz me mostrou que nunca vencemos o medo do novo. Já não queria mais sair do domingo, como se lá tivesse a segurança que precisava, como se a narrativa da Alice cronista tivesse naquele lugar sua origem. O que fazer? Aceitar, claro. E aqui estou eu, começando a recosturar minhas expectativas com a nova jornada, transformando mudanças de rota em oportunidades e uma nova visão da interessante teia da vida.