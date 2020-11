A arte de receber

Em tempos de confinamento, temos prestado cada vez mais atenção aos nossos lares e isso estimulou nossa busca pela criação de espaços que refletissem a personalidade de cada um. Agora, conforme as festas de fim de ano se aproximam, nosso olhar se volta para o desejo de receber em casa. Mesmo que tais encontros aconteçam em grupos bem pequenos, o cuidado com a decoração da mesa ganha destaque. Afinal, a reunião de família e amigos ao redor de uma mesa faz parte da cultura do nosso País. Aproveitando o desejo coletivo por inspirações e prestes a celebrar os 30 anos de sua marca homônima, Tania Bulhões, nome referência no Brasil quando o assunto é vestir uma mesa, acaba de lançar seu livro em São Paulo.

Tania nasceu em Uberaba, no interior de Minas Gerais, e desde a infância mostrou ter um olhar único para a decoração e o dom para a pintura. Aos 12 anos, iniciou seu primeiro curso de pintar porcelana e, aos 14, vendeu o primeiro prato com sua assinatura. A paixão pela mesa posta e muito bem decorada também veio cedo. “Nos finais de semana e nas férias, ia para a fazenda da minha avó, onde tomei gosto pelas reuniões de família em torno de uma mesa farta e de uma prosa sem hora para acabar”, conta Tania na introdução de seu novo livro. “Na minha trajetória, percorri muitos caminhos que passam pela arte e pelos trabalhos manuais. Estudei dois anos de arquitetura na Faap, fiz cursos livres de cerâmica e colagem, frequentei a Parsons School em Nova York. Costurei roupas com uma máquina Singer que tenho até hoje. Pintei quadros a óleo e fiz exposições. Ao longo dos anos, me descobri querendo empreender, ir adiante”, complementa.

A marca Tania Bulhões nasceu desse ímpeto criativo da mineira, aliado ao espírito empreendedor e à paixão por receber em casa. Em 1991, Bulhões abriu sua primeira loja, em uma garagem na Alameda Itu, no bairro dos Jardins. A partir daí o nome se tornou rapidamente conhecido até tornar-se referência no mercado brasileiro de itens para a casa, ganhando também um braço de perfumaria com fragrâncias da natureza como protagonistas. A marca, que em 2021 completa 30 anos de existência, continua representando os desejos de sua criadora que tem seu foco na direção criativa de cada peça enquanto seu filho, Virgilio Castro e Cunha, comanda a expansão e as operações da empresa. Atualmente a marca conta com 16 lojas espalhadas pelo Brasil e forte presença digital em seu e-commerce.

O novo livro Tania Bulhões em Casa traz uma coletânea de imagens deliciosas e cheias de história, das casas de Tania, da fazenda e o apartamento em São Paulo, um deleite para os olhos dos amantes de decoração e fonte de referência poderosa para a hora de vestir a casa. Além das fotografias, o livro também conta com algumas das receitas dos pratos favoritos da empresária, do clássico bolo de milho a uma versão sem glúten de um dos quitutes mais tradicionais do nosso País, a coxinha, que na receita de Tânia é feita assada com massa de tapioca. São trezentas páginas em um coffee table book, também conhecido como livro de decoração, que nos leva em uma viagem ao universo de Tania Bulhões e nos fazem esperar ansiosos pelos tempos onde nos reuniremos por horas em uma mesa, cercados por amigos e família, celebrando a vida.