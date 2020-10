10 perfumes irresistíveis que são sucesso de vendas

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Quer experimentar novas fragrâncias? Ou então presentear alguém com uma marca bem avaliada pelos clientes? Nós preparamos uma lista com 10 perfumes que sempre aparecem na tabela de mais vendidos pelo site da Amazon, para que você possa escolher algum (ou alguns) entre os preferidos dos consumidores - e saber se o seu predileto também está lá.

Tem gente que gosta de notas leves e adocicadas, enquanto outros optam por aromas amadeirados e marcantes. Há opções para todos os gostos.

Além da fragrância em si, as embalagens também costumam chamar muito a atenção - por isso, algumas empresas investem bastante nas formas e no acabamento dos produtos.

5 perfumes femininos mais vendidos

1 - Calvin Klein CKIN2U, 50 ml A Calvin Klein define o perfume como um dos mais joviais da marca. Feito com notas de toranja, bergamota da Sicília e orquídea.

2 - Idole Edp Lancôme, 75 ml Com ar refrescante, a fragrância traz notas de pera, bergamota e jasmim.

3 - Gabriela Sabatini Miss Gabriela, 20 ml O perfume é delicado e remete a um dia a dia cheio de vida, com notas de jasmim e pimenta rosa.

4 - La Vie Est Belle By Lancome, 100 ml Produto para retratar uma mulher livre e feliz, mistura aromas de cassis, flor de laranjeira e baunilha.

5 - Deo Colônia Nuit Rose Fiorucci, 100 ml A ideia é encantar mulheres românticas e fatais, com toque de champagne, pimenta rosa e lichia.

5 perfumes masculinos mais vendidos

1 - 1 Million Paco Rabanne, 100 ml Indicado para homens com personalidade forte, o perfume oferece aroma fresco e picante, com fragrância que remete a especiarias.

2 - Ysl Kouros Yves Saint Laurent, 100 ml Com alta fixação, é produzido com lavanda e base amadeirada, para transparecer a sensação de poder em seu aroma.

3 - Hugo Boss Just Different, 40 ml É delicado e estimula os sentidos, com notas florais, de menta e de manjericão e coentro, que energizam.

4 - Sauvage Dior, 200 ml Exalta facetas sensuais e misteriosas, com notas picantes e amadeiradas, incluindo bergamota e baunilha.

5 - Calvin Klein Ck Be, 200 ml A fragrância suave remete a pessoas inovadoras, com notas de lavanda, pêssego e especiarias.

