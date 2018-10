Ziraldo é transferido para unidade semi-intensiva após sofrer AVC

RIO - O cartunista e escritor Ziraldo, internado desde a última quarta-feira no Rio de Janeiro, foi transferido neste domingo para a Unidade Semi-Intensiva (USI) do Hospital Pró-Cardíaco, no bairro de Botafogo. O estado de saúde de Ziraldo, de 85 anos, segue "estável", conforme o boletim médico divulgado pelo hospital.

Famoso pelas caricaturas e sátiras no semanário O Pasquim, o qual ajudou a fundar em 1969, além de ser lembrado popularmente pela criação do sucesso O Menino Maluquinho, Ziraldo foi internado na última quarta-feira após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico. Em estado grave, ele foi encaminhado prontamente ao Centro de Terapia Intensiva (CTI).

Em 2013, o cartunista já havia sofrido um enfarte leve quando estava fora do País, para participar da Feira do Livro de Frankfurt. Depois, Ziraldo foi submetido a um cateterismo. Em 2014, foi internado no mesmo hospital para passar por exames.

O que ler para conhecer mais sobre Ziraldo e sua obra:

'Parabéns, Ziraldo': Os 80 anos de um dos cartunistas mais renomados do Brasil

Aos 75, Ziraldo se sente mais maluquinho do que nunca

Ziraldo, estrela da Bienal

Recentemente, em agosto, Ziraldo participou da Bienal do Livro de São Paulo, onde lançou sua primeira grande parceria com Mauricio de Sousa, o livro MMMMM: Mônica e Menino Maluquinho na Montanha Mágica, que reúne os mais famosos personagens criados, respectivamente, pelos dois desenhistas. No próximo dia 24, Ziraldo completará 86 anos.

Talento exibido no Estado

O mineiro de Caratinga teve sua carreira estampada nas páginas do Caderno 2, do Estado, por vários anos. Ziraldo exibiu no jornal suas tirinhas diárias de O Menino Maluquinho e também revelou alguns capítulo do primeiro livro de história em quadrinhos nacional, intitulado A Turma do Pererê.