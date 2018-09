Ziraldo é internado em estado grave no Rio

O cartunista Ziraldo foi internado nesta quarta-feira, 26, no Hospital Pró-Cardíaco, no bairro de Botafogo, no Rio. Segundo boletim médico, ele tinha quadro grave de acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico. Um novo boletim divulgado nesta quinta-feira, 27, diz que ele permanece estável.

"O paciente encontra-se internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da unidade e seu estado de saúde é grave", diz a nota do hospital.

Em 2013, o autor sofreu um enfarte leve na Feira do Livro de Frankfurt, e depois foi submetido a um cateterismo. Em 2014, foi internado no mesmo hospital no Rio para passar por exames.

Veja o boletim desta quinta-feira, 27:

"Rio de Janeiro, RJ (27 de setembro de 2018) – O Hospital Pró-Cardíaco informa que o cartunista e escritor Ziraldo Alves Pinto deu entrada na instituição no início da tarde da última quarta-feira (26/9), com quadro de acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico. O paciente permanece internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da unidade e segue estável."

O hospital informa que não haverá novos boletins nesta quinta-feira, 27.