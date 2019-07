Ziraldo diz que está 'firme e forte', após notícia falsa sobre sua morte

O cartunista Ziraldo foi surpreendido no início da tarde deste sábado, 27, com a notícia de sua morte. Aos 86 anos, e recuperado de um AVC sofrido no ano passado, Ziraldo postou uma foto no Instagram para confirmar que tudo não passava de um boato, ou brincadeira de mal gosto.

"Uma vez Menino Maluquinho sempre Maluquinho. Ziraldo frime e forte' é o que dizia a mensagem que acompanhava a foto de Ziraldo com o filho Antonio Pinto.

A notícia da morte de Ziraldo começou a circular nas redes sociais, e amigos e fãs do cartunista chegaram a lamentar e se solidarizar com a família. Logo que a notícia começou a se espalhar, a família a desmentiu.

Criador do Menino Maluquinho, que encantou diversas gerações de brasileiros, e de outros personagens inesquecíveis, Ziraldo é um nome fundamental da literatura para crianças. Seu clássico Flicts acaba de ganhar uma nova edição em comemoração aos 50 anos de publicação.

Recentemente, Ziraldo se uniu a Mauricio de Sousa num crossover de seus personagens: MMMMM: Mônica e Menino Maluquinho na Montanha Mágica. Também recentemente, Ziraldo foi homenageado com duas exposições em São Paulo.