Venda de ingresso com cashback para a Bienal do Livro entra da reta final

A Bienal Internacional do Livro de São Paulo encerra a venda de ingressos com direito a cashback na quinta-feira, 30. Quem comprar antecipadamente poderá usar o dinheiro no estande dos expositores (exceto na Praça de Alimentação) durante toda a feira.

A Bienal do Livro 2022 será realizada em julho - entre o sábado, 2, e o domingo, 10 - no Expo Center Norte.

Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), além de uma taxa de R$ 3 e R$ 1,50, respectivamente, e podem ser adquiridos no site do Bienal. A entrada é gratuita para professores, profissionais do livro, crianças menores de 12 anos e adultos maiores de 60, além dos detentores da credencial plena do Sesc.

No caso do ingresso inteiro, o cashback é de R$ 10. Quem pagar meia ganha R$ 5.

Como usar o cashback da Bienal do Livro

Para aproveitar o cashback da venda antecipada, basta fazer o download do aplicativo Zipgay e se cadastrar - é preciso fazer isso com o mesmo CFP usado na hora da compra do ingresso. O valor será creditado no app, para usá-lo, e é só apresentar o vale online no estande escolhido - e que tenha aderido ao programa.

A programação da Bienal

A Bienal é a maior feira de livros da América Latina. Além dos estandes das editoras, será possível acompanhar uma intensa programação cultural. Em 2022, participam mais de 300 autores nacionais e 30 autores internacionais.

Portugal é o país homenageado e traz uma comitiva formada por escritores lusófonos como a moçambicana Paulina Chiziane e o timorense Luís Cardoso, além de Valter Hugo Mãe, Gonçalo M. Tavares, Dulce Maria Cardoso, Lídia Jorge e Matilde Campilho.

Entre os escritores de língua inglesa estão Jenna Evans Welch, autora de Amor & Gelato, e Nathan Harris, de A Doçura da Água. E entre os brasileiros, Ailton Krenak, Conceição Evaristo, Laurentino Gomes, Mario Sergio Cortella, Mauricio de Sousa, Itamar Vieira Junior, Thalita Rebouças e muitos outros.

A programação da Bienal do Livro, dia a dia, pode ser conferida aqui.

Novo endereço

Tradicionalmente realizada no Anhembi, a Bienal do Livro muda de endereço em 2022 e será realizada no Expo Center Norte (Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme).

São 4 mil vagas de estacionamento e haverá ônibus gratuito saindo periodicamente da estação Palmeiras-Tietê do metrô.

Os horários de funcionamento da Bienal são: de 2ª a 6ª, das 9h às 22h, e sábado e domingo, das 10h às 22h. A entrada é autorizada até as 21h.