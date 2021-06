Veja cursos na área de literatura e clubes de leitura para participar em junho

Para quem gosta de livros e literatura e procura cursos para fazer este mês ou companhia para conversar sobre uma determinada obra, brasileira ou estrangeira, clássica ou contemporânea, há muitas opções online. São atividades gratuitas ou pagas, sobre os mais diversos temas, gêneros ou livros. De Dante e Chekhov a Orwell e Conceição Evaristo. De oficinas de contos e crônicas a cursos sobre como fazer audiolivro e podcast.

Veja uma seleção de cursos na área de literatura para fazer em junho

Clube de Leitura

Clássicos estrangeiros do século 20

Lançado em 1945, A Revolução dos Bichos ou A Fazenda dos Animais, de George Orwell, será tema do clube de leitura Clássicos estrangeiros do século 20, comandado por Luciana Gerbovic e Patricia Ditolvo na Escrevedeira. São duas turmas, uma no dia 7 e outra no dia 8, das 19h30 às 21h, online, com contribuições a partir de R$ 20.

Clube do Audiolivro

A Mulher Não é um Homem, de Etaf Rum, uma história que tem início na Palestina, em 1990, foi o título escolhido para o Clube do Audiolivro Online, uma parceria entre a Tocalivros, o Metrô de São Paulo e a Biblioteca de São Paulo. A conversa será no dia 8, das 14h30 às 16h, e as inscrições já estão abertas - e podem ser feitas aqui. Os participantes receberão o audiolivro.

Clube de prosa

O Clube de Prosa da Biblioteca Mário de Andrade, no dia 9 de junho, às 19h, vai discutir o livro Olhos D’Água, de Conceição Evaristo. A coordenação será de Heitor Botan, pelo Zoom.

Dante na Mário

Nos 700 anos da morte de Dante Alighieri, Cecília Casini fala sobre dois cantos de A Divina Comédia - o Canto XXIII: Os hipócritas, no dia 10, às 19h, e o Canto XXIV: Vanni Fucci -, no dia 17, às 19h, em programação online da Biblioteca Mário de Andrade.

Literatura contemporânea em língua portuguesa

O livro do mês do clube de literatura contemporânea em língua portuguesa, da Escrevedeira, é Solução de Dois Estados, Michel Laub. O romance, que narra a história de dois irmãos, uma performer e um empresário, que lutam por uma herança e são também assunto de um documentário sobre intolerância desenvolvido por uma cineasta alemã, será discutido por Luciana Gerbovic e Flavio Cafiero no dia 12, das 10h30 às 12h, com contribuições partir de R$ 20.

Clube de Leitura do Memorial da América Latina

O Memorial da América Latina encerra esta temporada do Clube de Leitura Ler a América Latina, que teve como tema Mulheres Contam, no dia 12, às 10h, com a participação da escritora Ana Brêtas, que apresenta os minicontos Jogo da Velha, Casinha e Coelho Sai da Toca - eles integram o livro Cem Vezes Uma, publicado pela Editora Jandaíra, e que traz 100 histórias curtas sobre situações singulares presentes no cotidiano feminino. A mediação será feita por Juliana Leuenroth, do projeto Leia Mulheres. A curadoria é do Centro Brasileiro de Estudos da América Latina (CBEAL) em parceria com as editoras Incompleta e Jandaíra, por meio da plataforma Zoom. As inscrições devem ser feitas aqui. O link para acessar os contos selecionados para o projeto será enviado por e-mail para todos os inscritos.

Clube de Leitura da Biblioteca Villa-Lobos

O Clube de Leitura da Biblioteca Villa-Lobos promove, no dia 25, das 15h às 17h, uma discussão online sobre o romance Boa Noite, Amazona, de Manoel Herzog. O personagem central e narrador deste livro, publicado em 2019, é um economista de esquerda, frustrado e contraditório, que leu toda a obra de Karl Marx e trabalha para um grande banco privado. As vagas são limitadas e as inscrições gratuitas serão abertas no dia 9, às 10h, aqui. Quem se inscrever recebe orientações sobre como fazer o download do livro para poder ler antes do encontro online.

Clube de Contos Contemporâneos

Carolina Rodrigues comanda o Clube de Contos Contemporâneos da Biblioteca Mário de Andrade, no dia 28, às 17h. O conto escolhido para a conversa é Oito Bocados, presente no livro O Corpo Dela e Outras Farras, de Carmem Maria Machado.

Club de Lecture

Parceria entre Quatro Cinco Um, Embaixada da França e Aliança Francesa de São Paulo, estreia no dia 29, às 19h, o Club de Lecture. A obra escolhida para a primeira edição do projeto foi As Inseparáveis, livro escrito por Simone de Beauvoir em 1954 que só foi publicado na França em 2020 e que ganhou este ano tradução de Ivone C. Benedetti e edição da Record. O escritor Itamar Vieira Junior fala sobre a obra. A inscrição, gratuita, deve ser feita pela plataforma Sympla e garante desconto de 30% na compra da obra.

Cursos

Chekhov: Humanismo e Modernidade

O curso ministrado por Elena Vássina faz um mergulho no universo de Chekhov a partir da leitura de três de suas obras-primas: a novela O Duelo (1891) e os contos A Ventoinha (1892) e Iônitch (1898), focalizando os detalhes de construção das personagens e de condução dos enredos, algumas ideias nem sempre explícitas e as referências contextuais, entre outros aspectos das histórias desse precursor de muito da linguagem literária contemporânea. As inscrições custam R$ 330, e o curso, da Escrevedeira, será ministrado nos dias 15, 22 e 29 de junho e 6 de julho, terças, das 15h às 17h, online.

(Mais russos? No dia 23 de junho, a Biblioteca Mário de Andrade disponibiliza, em seu canal no YouTube, o debate Outros Russos -Chekhov é um deles -, com Cide Piquet, Raquel Toledo e Irineu Franco Perpetuo e mediação de Maria Fernanda Rodrigues)

Vozes Ancestrais: Narrativas dos Povos Indígenas no Brasil

Com Daniel Munduruku, este curso da Escrevedeira revela aspectos diversos de organização das narrativas de vários povos indígenas, que falam de sua vida, suas cosmogonias, lutas e celebrações, testemunhando sua resistência física e espiritual. Ao longo das aulas, são apresentadas e discutidas com os participantes algumas dessas narrativas que estruturam e transmitem as tradições dos povos originários, sustentando também a maneira como seus descendentes enfrentam as mudanças a que estão sujeitos. Será nos dias 16, 23 e 30 de junho e 7 de julho, das 19h30 às 21h30. A inscrição custa R$ 330 e o curso é online.

Tamanho não é documento: Oficina de Escrita

Um dos principais contistas brasileiros, João Anzanello Carrascoza promove uma oficina de conto na Escrevedeira nos dias 22, 23 e 24, das 19h30 às 21h30. O curso associa abordagem teórica e oficina de escrita, apresentando algumas modalidades da narrativa curta e propondo exercícios de sensibilização para motivar os participantes. A inscrição vale R$ 300.

Curso de Narração de Histórias

Com inscrições gratuitas, o curso de narração de histórias da Biblioteca de São Paulo será realizado online nos dias 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25 e 29 de junho, das 10h30 às 12h30 - são 18 horas de aulas ao vivo e mais 6 horas para leituras e atividades. Partindo das abordagens histórica, cultural e artística, o curso proporciona aos participantes o desenvolvimento de competências de comunicação e relacionamento, por meio de repertórios variados, contos da tradição oral, literatura contemporânea e histórias de vida. A organização é da Arte Despertar em parceria com a Biblioteca de São Paulo, o curso é indicado para pessoas acima de 16 anos e as inscrições podem ser feitas aqui.

Oficina de Escrita Criativa: Crônica

Silvana Salerno ministra a oficina online de crônica da Biblioteca de São Paulo, nos dias 8 e 10, das 14h às 17h. Ela vai apresentar as diferenças entre conto e crônica, vai abordar os textos dos principais cronistas brasileiros, de Machado de Assis aos contemporâneos, e falar de suas particularidades, como o humor, crítica, sátira, fluência, lirismo, leveza e o elemento surpresa. Indicado para pessoas a partir de 14 anos, com inscrições aqui.

Como dar voz aos livros: Produção e comercialização de audiobooks e podcasts

Um curso para autores, profissionais da área editorial, produtores independentes que queiram ter seus trabalhos comercializados na forma de audiolivro e demais interessados. Começa no dia 29 de junho e vai até 2 de julho, das 19h30 às 21h30, online e ao vivo. O curso da Universidade do Livro tem carga horária de 8 horas, é ministrado por Sandra Silvério e a inscrição custa R$ 246.

Prepare-se: Bloomsday, Dalloway Day e workshop com Luiz Antonio de Assis Brasil

Junho é ainda mês do Bloomsday, com programação em homenagem a James Joyce e a seu livro Ulisses, e mês de Dalloway Day, para celebrar Virginia Woolf e o romance Mrs. Dalloway. A agenda dos dois eventos deve ser anunciada em breve. E em julho, mas com inscrições abertas no dia 7 de junho, a Biblioteca Mário de Andrade promove o workshop A Construção da personagem de romance, com Luiz Antonio de Assis Brasil, criador da mais tradicional oficina de escrita criativa do País. Será nos dias 12, 19 e 26 de julho e 2 de agosto.