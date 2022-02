Vanessa Passos leva o prêmio Kindle por 'A Filha Primitiva'

A Filha Primitiva, de Vanessa Passos, vence a 6ª edição do Prêmio Kindle de Literatura. Em entrevista ao Estadão, a escritora contou que a maternidade é uma de suas obsessões e que trabalha com este universo há algum tempo, principalmente em contos, publicados de maneira independente. A filha primitiva, seu romance de estreia, conta a história de três gerações de mulheres de uma mesma família em Fortaleza, unidas pela dor e pelo abandono, separadas pela fé, pelo ceticismo e pelos segredos que guardam umas das outras.

O eBook, publicado via Kindle Direct Publishing (KDP), ganha um contrato para versão impressa pelo Grupo Editorial Record e a autora receberá um prêmio de R$ 50 mil - R$ 40 mil em dinheiro e outros R$ 10 mil em dinheiro como adiantamentos para a versão impressa. No juri, estavam Socorro Acioli e João Paulo Cuenca. Foram cinco finalistas. que terão livros publicados em formato virtual. Eduardo Soares, autor de A Jurema: Sob o Céu do Sertão, Jeovanna Vieira, autora de Virgínia Mordida, José Manoel Torres, autor de CIUDAD AUGUSTA: Uma Distopia Latino-Americana, Juciane Reis, autora de Xirê das Águas, e a cearense Vanessa Passos, que venceu o prêmio. O título vencedor concorreu com mais de 2 mil eBooks inéditos, incluindo os outros quatro finalistas citados.

A cerimônia faz parte da 2ª Semana Amazon de Literatura, um evento online que acontece de 15 a 18 de fevereiro, que traz mesas redondas, entrevistas e painéis entre autores, profissionais do setor e editoras. O evento tem como objetivo inspirar e debater a indústria literária brasileira e ajudar novos autores a encontrarem seu caminho por meio da autopublicação. O evento segue até o dia 18 de fevereiro.

