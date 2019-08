Urso Paddington estampa moedas no Reino Unido

Mais querido personagem da literatura infantil britânica, Paddington começa a circular pelo Reino Unido nas moedas de 50 centavos. São dois modelos que acabam de ser lançados: com o simpático urso na Torre de Londres e na Catedral de St. Paul.

A iniciativa marca o aniversário de 60 anos de Paddington, o urso peruano encontrado pela família Brown na estação de trem de Paddington, em Londres, que apareceu pela primeira vez em outubro de 1958 e logo se tornou uma série best-seller do escritor Michael Bond (1926-2017) acompanhada por várias gerações.

No Brasil, Paddington se tornou mais conhecido a partir de 2014, com a estreia do filme As Aventuras de Paddington, embora já estivesse editado aqui. A sequência, também com direção de Paul King, As Aventuras de Paddington 2, chegou aos cinemas em 2017.

Há quatro títulos em português, todos publicados pela WMF Martins Fontes: Um Urso Chamado Paddington (o primeiro sobre o educado ursinho), Os Segredos de Paddington, Paddington na França e Paddington - Tente Ajudar.

Outras moedas

Em 2018, outras duas moedas com Paddington na própria estação que lhe dá nome e na troca de guarda do Palácio de Buckingham também foram colocadas em circulação.

Para os fãs do ursinho que não quiserem depender da sorte para receber uma dessas moedas de troco, elas estão à venda por preços que vão de 10 a 850 libras - essas, na verdade, já estão esgotadas.