Último romance da misteriosa escritora Elena Ferrante vai virar série da Netflix

O serviço de streaming Netflix anunciou nesta terça-feira, 12, que lançará uma série original adaptada do último romance da misteriosa escritora italiana Elena Ferrante, A Vida Mentirosa dos Adultos, que chega às livrarias brasileiras neste ano.

Em seu perfil em italiano no Twitter, a empresa divulgou um vídeo com trechos do livro narrados pela cantora Emma Marrone, mas ainda não há previsão para a estreia.

"Estamos incrivelmente honrados em poder desenvolver uma série baseada em A Vida Mentirosa dos Adultos. Os livros de Elena Ferrante inspiraram e fascinaram leitoras na Itália e no mundo, e estamos entusiasmados para levar sua última obra para as telas de nosso público global", disse Felipe Tewes, diretor de séries internacionais do Netflix.

A adaptação será feita em parceria com a produtora italiana Fandango, uma das mais tradicionais do país.

#LaVitaBugiardaDegliAdulti, l’ultimo romanzo di Elena Ferrante, scrittrice italiana amata in tutto il mondo, diventerà presto una serie originale Netflix pic.twitter.com/LjULc3iFl8 — Netflix Italia (@NetflixIT) May 12, 2020

O livro

A Vida Mentirosa dos Adultos chegou às livrarias da Itália em novembro passado e narra a história da adolescente Giovanna, que enfrenta a dissipação de suas certezas, o divórcio dos pais e uma pouco exultante iniciação amorosa.

Em 336 páginas (na edição italiana), Ferrante conta as transformações, as dificuldades, o crescimento, o desencanto, as traições e as mentiras dos adultos na vida da jovem. Quando é comparada pelo pai a uma tia excluída da família, a adolescente entra em crise, questiona a própria beleza e faz de tudo para encontrá-la, no que será o estopim para um caminho de descoberta em sua vida.

A obra é ambientada em Nápoles, mas desta vez em Rione Alto e no nobre bairro de Vomero, e não mais na periferia de Lila e Lenù, as protagonistas da célebre "tetralogia napolitana". Esse é o primeiro romance inédito de Ferrante desde A História da Menina Perdida, quarto e último volume da série A Amiga Genial", publicado em 2014.

O livro chegará às livrarias brasileiras em setembro, pela editora Intrínseca.