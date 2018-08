Turma da Mônica viverá aventuras com Batman, Superman e heróis da DC Comics

A poderosa Mônica vai ficar frente a frente com o Superman. O cerebral Cebolinha terá a companhia do "maior detetive do mundo", o Batman. Assim, de surpresa, na Bienal Internacional do Livro de São Paulo, Mauricio de Sousa, a editora Panini e a DC Entertainment anunciaram uma parceria inédita, com o crossover entre os personagens da Turma da Mônica e os heróis e supervilões da editora DC Comics.

O encontro entre os personagens estará nas edições de dezembro das revistas Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali, Chico Bento e Turma da Mônica - a Turma da Mônica Jovem também terá suas edições de dezembro e janeiro dedicadas ao encontro.

De acordo com o comunicado publicado pela Panini, os personagens icônicos de Mauricio de Sousa se encontrarão com super-heróis como Batman, Superman, Mulher-Maravilha, Flash, Lanterna Verde e Aquaman, além de vilões como Coringa e Mulher-Gato.

"Por quase 60 anos, meus quadrinhos têm entretido muitas gerações de leitores brasileiros. Agora, todos eles, assim como eu, vão aproveitar este momento muito especial: o crossover de Mônica e seus amigos com os super-heróis da DC Comics", disse o Mauricio de Sousa, no comunicado.

Os traços dsa revistas serão desenhados pela Mauricio de Sousa Produções - já os roteiros serão escritos pelas empresas em parceria.

"Se você achava impossível misturar o universo do bairro do Limoeiro com as atmosferas de Metrópolis, de Gotham City e de Paradise Island, prepare-se para a grande surpresa que está por vir em nossas publicações", comenta Marco M. Lupoi, diretor de publicações do Grupo Panini.

Na mesma Bienal do Livro de São Paulo, Mauricio de Sousa lançou um outro crossover, desta vez com os personagens de Ziraldo, o Menino Maluquinho. O livro deles, em conjunto, se chama MMMMM – Mônica e Menino Maluquinho na Montanha Mágica. Uma história mirabolante criada por Manuel Filho e ilustrada pelos dois artistas que será lançada hoje, com uma sessão de autógrafos que promete grandes filas.