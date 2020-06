'The Ickabog', novo livro de J. K. Rowling, começa a ser publicado online em português

The Ickabog, um conto de fadas escrito por J. K. Rowling ao longo de 10 anos, começou a ser publicado capítulo por capítulo online no dia 26, como uma forma de entreter as crianças em quarentena ao redor do mundo. Agora, a história começa a ser publicada em português - e também em francês, alemão, italiano e espanhol.

Os cinco primeiros capítulos foram publicados agora no site do projeto.

"The Ickabog é uma história sobre verdade e abuso de poder. A ideia surgiu para mim mais de uma década atrás, ou seja, ele não foi escrito intencionalmente como uma resposta a nada do que está acontecendo no mundo hoje. Os temas são atemporais e dizem respeito à qualquer tempo ou país", explicou a autora no site.

I'm excited to announce that we now have French, German, Italian, Spanish and Portuguese versions available on the Ickabog website, https://t.co/sJ6k3QFdDB. New chapters available to read now!https://t.co/afFEfRQQ5C — J.K. Rowling (@jk_rowling) June 3, 2020

O lançamento dos capítulos vai terminar no dia 17 de julho (e no dia 10, no caso dos textos em inglês). Em novembro, The Ickabog sairá em edição física e em e-book, e J. K. Rowling já anunciou que vai doar seus direitos autorais para grupos que sofreram mais o impacto do coronavírus. No Brasil, o livro será publicado pela Rocco.

Rowling tem comentado, no Twitter, os desenhos que têm recebido das crianças que estão lendo seu novo livro. Alguns deles serão escolhidos para ilustrar o livro, como parte de um concurso do qual os brasileiros também podem participar. Vale para crianças de 7 a 12 anos e ele está sendo organizado no Brasil pela Rocco, que ainda não divulgou o regulamento. O desenho vencedor vai ilustrar a edição brasileira de The Ickabog.

A escritora, no entanto, interrompeu as postagens para comentar o assassinato de George Floyd. "Parei de comentar os desenhos porque, como todo mundo, estou assistindo ao que está acontecendo nos Estados Unidos. Qualquer coisa que eu diga soa inadequado. Tudo o que sei é que o mundo precisa mudar. As estruturas de poder precisam mudar. As pessoas brancas precisam mudar. #BlackLivesMatter", escreveu em seu perfil que é seguido por 14,5 milhões de seguidores.