'Só os Profetas Enxergam o Óbvio' reúne as principais frases de Nelson Rodrigues

Dramaturgo, escritor, jornalista, Nelson Rodrigues (1912-1980) movia-se com facilidade em diversas áreas porque em todas se revelava um artista que tratava de temas banais, mas essenciais à vida humana: o amor e o relacionamento. Sua escrita transitava sempre pela paixão, seja entre os seres, seja pelo futebol. E, como sempre buscava chacoalhar seu leitor, Nelson tornou-se exímio na criação de frases lapidares, que tanto pontuavam os momentos mais marcantes de suas peças como ajudavam a esculpir o heroísmo dos gigantes do futebol.

“Suas crônicas são em geral a frase. A frase que abarca o tema, o tema em busca da frase”, observa o crítico literário André Seffrin, no texto de apresentação de Só os Profetas Enxergam o Óbvio, seleção de frases pinçadas em todas as obras escritas por Nelson e publicada agora pela Nova Fronteira. Mais que o efeito anedótico inicial, o conjunto de aforismos permite ao leitor conhecer o universo rodriguiano, formado por opiniões firmes, por vezes polêmicas.

Autor de uma dramaturgia que foi um divisor de águas no teatro brasileiro, unindo elementos melodramáticos, naturalistas e expressionistas, Nelson Rodrigues tornou-se, com o correr dos anos, uma das poucas unanimidades dos palcos nacionais. Sem esquecer do poético, a que deu uma dimensão espontânea, o fanático torcedor do Fluminense nunca abandonou a corporeidade cênica do drama.

É por isso que a seleção das peças ocupa mais espaço no livro, organizado a partir de obras do escritor – e, em cada uma, os verbetes foram organizados em ordem alfabética.

“Em tudo que pôs no papel, Nelson foi altamente confessional. Não escondia opiniões – que sempre reveladoras, cômicas, proféticas”, afirma Ruy Castro, no prefácio de Flor de Obsessão, volume lançado em 1997 pela Companhia das Letras (então detentora dos direitos da obra de Nelson) e para o qual ele selecionou cerca de mil citações.

“Bordões sobre a glória e a miséria do Brasil, do povo anônimo a seus ídolos, da família ao futebol, do pobre ao rico, do magro ao gordo, do gênio ao pulha. Sem esquecer a vasta matéria deflagradora de seus graves desafios à moral manca e à lógica perversa: a partir do aparentemente banal, o insólito – a verdade e a mentira nos subúrbios do sexo e da vida como ela é”, anota Seffrin.

Veja uma seleção das frases de Nelson Rodrigues, muitas de grande valia ainda nos dias atuais:

Há sujeitos que nascem, envelhecem e morrem sem ter jamais ousado um raciocínio próprio - Nelson Rodrigues

A glória está mais no insulto que no elogio - Nelson Rodrigues

Só há uma tosse admissível: a nossa - Nelson Rodrigues

Cochichamos o elogio e berramos o insulto - Nelson Rodrigues

O brasileiro é um feriado - Nelson Rodrigues

Sem alma não se chupa nem um chicabon - Nelson Rodrigues

Nada mais pornográfico, no Brasil, que o ódio ou a admiração - Nelson Rodrigues

O biquíni é a forma mais desesperada de nudez - Nelson Rodrigues

A bola sabe quando vai ser gol e se ajeita - Nelson Rodrigues

Temos uma bondade frívola, distraída, relapsa. Fazendo as contas, somos bons, por dia, de quinze a vinte minutos - Nelson Rodrigues

Cada um de nós está sempre a um milímetro da depressão, a um milímetro da euforia - Nelson Rodrigues

O canalha é uma figura de incalculável riqueza interior. O diabo é que é difícil, dificílimo, senão impossível, descobrir um canalha - Nelson Rodrigues

Gosto do Botafogo. Não há, na terra, clube mais dostoievskiano - Nelson Rodrigues

A mãe que não é chata é um monstro - Nelson Rodrigues

No Brasil, quem descobre os crimes é a imprensa - Nelson Rodrigues

A História informa que o cinismo é próprio dos grandes povos - Nelson Rodrigues

Em 50, não foi apenas um time que fracassou no Maracanã. Foi o homem brasileiro, como em Canudos - Nelson Rodrigues

Qualquer paralelepípedo sabe que nenhum futebol se compara ao nosso - Nelson Rodrigues

A perfeita solidão há de ter pelo menos a presença numerosa de um amigo real - Nelson Rodrigues