Sheila Heti, autora de 'Maternidade: Um Romance', participa da Flip 2019

A canadense Sheila Heti vai participar da Festa Literária Internacional de Paraty, entre os dias 10 e 14 de julho. Autora de oito livros de ficção e de não ficção, ela acaba de lançar no Brasil Maternidade: Um Romance, pela Companhia das Letras.

No livro, um misto de ficção e reflexão, ela aborda os ganhos e as perdas para uma mulher que decide se tornar mãe com franqueza, originalidade e humor presentes também em How Should a Person Be?, obra que lhe rendeu reconhecimento internacional.

Nascida em Toronto em 1976 e formada em História da Arte e em Filosofia, Sheila Heti é a quarta presença confirmada na Flip 2019 que vai homenagear o escritor Euclides da Cunha.

Participam, ainda, o angolano Kalaf Epalanga, autor de Também os Brancos Sabem Dançar (Todavia); a americana Kristen Roupenian, autora de Cat Person e Outros Contos (Companhia das Letras), e a pesquisadora brasileira Walnice Nogueira Galvão.