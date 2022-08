Senso de humor de Salman Rushdie está 'intacto' durante recuperação, diz agente

O agente literário Andrew Wylie informou neste domingo, 14, que Salman Rushdie está "no caminho da recuperação" e "indo na direção certa" após ter sido hospitalizado e passado por cirurgia depois de ser esfaqueado quando se preparava para falar em um evento nos Estados Unidos na última sexta, 12.

O comunicado foi feito após notícias de que o escritor havia sido extubado no sábado e estava apto a falar e fazer piadas. Aatish Taseer, que forneceu as informações em seu Twitter, posteriormente apagou a postagem alegando que "não era seu papel dar atualizações" sobre a saúde do colega.

Andrew pediu cautela com as informações e ressaltou que a recuperação será um longo processo. "Apesar de seus ferimentos severos que devem mudar sua vida, seu senso de humor bravo e desafiador segue intacto", destacou.

O filho do escritor, Zafar Rushdie, disse em um comunicado emitido em nome da família neste domingo, 14, que o autor segue em condição crítica, e também expressou gratidão aos "membros da plateia que corajosamente saíram em sua defesa", assim como a polícia, médicos e apoiadores do mundo em relação ao ataque sofrido pelo pai.

Na última sexta, 12, Rushdie foi esfaqueado pelo norte-americano Hadi Matar, 24, que invadiu o palco em que daria uma palestra. O escritor segue em estado grave, respirando com ajuda de aparelhos e internado em um hospital após ser submetido a uma cirurgia de emergência, com nervos de um braço danificados, fígado atingido e a possibilidade de perder um olho. O agressor alegou inocência da acusação de tentativa de homicídio no que a Justiça chamou de um ataque premeditado e com alvo.

* Com informações da agência AP