Salman Rushdie trancou-se em banheiro e vivia cercado por guardas armados para se proteger

O escritor indiano naturalizado Salman Rushdie, que foi esfaqueado na manhã desta sexta-feira, 12, durante evento em Nova York, sempre foi reticente a escrever sobre o período em que foi obrigado a viver escondido, por conta da ameaça de morte decretada pelo governo do Irã.

Leia Também Salman Rushdie e a fátua que se tornou sua maldição

Em 2010, porém, quando esteve no Brasil para participar da Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip, ele revelou que o incômodo de relembrar aqueles dias havia se dissipado. "Sempre procurei afastar a lembrança daquele período, em que vivi escondido em Londres. Mas faz algum tempo que decidi escrever sobre o assunto e, há cinco meses, comecei o trabalho de fato. Embora vivesse em endereço pouco conhecido e não aparecesse em locais públicos, eu era um alvo certo: bastava mirar aquele grupo de seguranças", disse ao Estadão, naquele momento.

Dois anos depois, Rushdie lançou Joseph Anton, aguardado livro de memórias, em que revela o drama do tempo em que viveu na clandestinidade, protegido pelo serviço secreto britânico, depois de ter recebido a sentença de morte do aiatolá Khomeini - o ditador iraniano que convocou todos os seus fiéis a assassinar o escritor em resposta à publicação do livro Os Versos Satânicos, considerado profano pelos muçulmanos.

O título é o nome falso que ele adotou quando a polícia britânica lhe disse, em 1989, que precisava de um pseudônimo - criou, assim, um amálgama de Joseph Conrad e Anton Chekhov, dois autores da sua predileção. Os agentes de proteção designados para ele pelo governo britânico logo passaram a chamá-lo de 'Joe', uma abreviação que ele detestava.

No livro, ele faz uma detalhada descrição de como foram os anos de fatwa: no começo, sua "necessidade constante de encontrar o próximo lugar para viver", mudando da casa de um amigo para a de outro, e depois aprendendo a viver numa casa alugada num espaço confinado com "quatro homens enormes armados".

Rushdie precisava programar coisas tão simples como uma caminhada; tinha de se trancar em um banheiro sempre que uma faxineira vinha limpar o local.

Com o tempo, tais circunstâncias modificaram suas relações pessoais e paralisaram sua capacidade de escrever. O grupo de proteção de Rushdie ensinou-lhe o protocolo de como entrar corretamente num recinto; os perigos de sair de um edifício e chegar em segurança a um carro à espera; e a arte de "lavagem a seco" - isto é, usar vários truques de contra-vigilância para se assegurar de não estar sendo seguido.

Uma visita aos EUA para falar na Universidade Colúmbia em 1991 rapidamente se transformou num circo - ele precisou voar para Washington num voo da Royal Air Force, tomar um avião privado para o Aeroporto Teterboro em New Jersey e ser recebido por um comboio de oito carros com batedores em motocicletas.

Levado para Nova York numa limusine branca blindada, Rushdie foi instalado na suíte presidencial de um hotel onde "colchões com revestimento à prova de bala cobriam todas as janelas".

Rushdie descreve seu isolamento e seus "humores beckettanos", sentindo-se como Didi e Gogo (de Esperando Godot) "fazendo jogos contra o desespero", ou seu oposto, "esperando pelo que achava que nunca viria". Ele revela também toda a amargura que sentiu nos momentos mais sombrios, pensando que seu maior problema "era que ele não estava morto": "Se estivesse morto, ninguém na Inglaterra teria de especular sobre o custo de sua segurança e se ele merecia ou não esse tratamento especial por tanto tempo".

Apesar da situação exasperante, Rushdie logo percebeu que "a violência e ameaça da resposta" a seu romance "era um ato terrorista que precisava ser enfrentado", e que ele "queria que os líderes mundiais defendessem seu direito de ser um encrenqueiro". Ele percebeu que estava lutando pela "liberdade de expressão, a liberdade da imaginação, a liberdade do medo, e a bela e ancestral arte" de contar histórias "da qual ele tinha o privilégio de ser um praticante".