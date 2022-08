Salman Rushdie: Polícia identifica homem que esfaqueou escritor antes de palestra

A polícia de Nova York identificou o agressor de Salman Rushdie como Hadi Matar, um homem de 24 anos, que permanece sob custódia, segundo declarou a polícia estadual de Nova York nesta sexta-feira, 12, em uma coletiva de imprensa para dar detalhes do ataque em Chautauqua, noroeste do estado de Nova York, nesta manhã.

O jovem é um residente de Fairview, Nova Jersey, disse o porta-voz da polícia, que estava falando de Jamestown, a cidade estadual de Nova York onde Matar está sendo realizada. Neste momento "não temos indicação de um motivo" para a agressão, disse o porta-voz.

Ele acrescentou que Matar esfaqueou Rushdie pelo menos uma vez no pescoço e uma vez no abdômen, e que o escritor "ainda está em cirurgia" em um hospital em Erie, Pennsylvania, mas sua condição não é conhecida. Os ferimentos do escritor podem ser graves, a julgar pelas várias horas que esteve na sala de cirurgia desde que foi transportado de helicóptero de Chautauqua.

O porta-voz disse que Rushdie foi inicialmente atendido por um médico que estava na platéia da conferência, que também atendeu ao outro orador Henry Reese, que também foi agredido e sofreu ferimentos no rosto, mas que já teve alta.