Salman Rushdie: Joe Biden exalta 'recusa em ser silenciado' de autor após ataque

Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, se pronunciou a respeito do ataque sofrido por Salman Rushdie, autor de Os Versos Satânicos, neste sábado, 13. Ele afirmou estar "em choque" e destacou a "percepção de humanidade", o "implacável senso" e a "recusa em ser silenciado" do autor.

"Hoje nós reafirmamos nosso compromisso com aqueles valores profundamente americanos em solidariedade a Rushdie e a todos que lutam pela liberdade de expressão", continuou.

Na última sexta, 12, Rushdie foi esfaqueado por Hadi Matar, 24, que invadiu o palco em que daria uma palestra.O escritor segue em estado grave, respirando com ajuda de aparelhos e internado em um hospital após ser submetido a uma cirugira de emergência, com nervos de um braço danificados, fígado atingido e a possibilidade de perder um olho.

Confira a íntegra do comentário de Joe Biden abaixo:

"Jill e eu estamos em choque e entristecidos em saber do terrível ataque contra Salman Rushdie ontem em Nova York. Nós, junto a todos os americanos e pessoas ao redor do mundo, estamos orando por sua saúde e recuperação. Sou grato aos socorristas e aos corajosos indivíduos que entraram em ação para prestar auxílio a Rushdie e dominar o agressor.

Salman Rushdie - que com sua percepção de humanidade, seu implacável senso para história, sua recusa em ser intimidado ou silenciado - apoia ideais universais e essenciais. Verdade. Coragem. Resiliência. A habilidade de compartilhar histórias sem medo. Essas são as pedras fundadoras de qualquer sociedade livre e aberta. E hoje, nós reafirmamos nosso compromisso com aqueles valores profundamente americanos em solidariedade a Rushdie e a todos que lutam pela liberdade de expressão".