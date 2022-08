Salman Rushdie: Conheça outros intelectuais que também foram atacados por radicais

O escritor Salman Rushdie, sofreu um atentado nesta sexta-feira, 12, junta-se à lista de intelectuais e autores que sofreram ataques, alguns deles resultando em morte, por serem considerados inimigos do Islã. Rushdie, que foi atacado em um evento em Chautauqua (norte de Nova Iorque), foi levado de helicóptero para um hospital "e seu estado é desconhecido", disse a polícia estadual na primeira confirmação oficial do ataque.

Segundo a polícia, Rushdie, 75 anos, sofreu "o que parecem ser ferimentos de faca no pescoço". Rushdie foi o primeiro escritor a provocar indignação no mundo muçulmano quando foi condenado à morte em 1989 por seu livro Versos Satânicos, considerado uma blasfêmia contra o Islã. No livro, ele estava refletindo sobre versos controversos que desapareceram do Alcorão porque, segundo a tradição muçulmana, eles foram inspirados por Satanás para confundir o Profeta. Em 14 de fevereiro daquele ano, o aiatolá iraniano Ruhollah Khomeini emitiu um fátua (decreto religioso) condenando o autor à morte, que teve que se esconder, e colocou um preço por sua cabeça.

Leia Também Escritor Salman Rushdie é esfaqueado durante evento nos EUA

Outras histórias

Outro caso de destaque ocorreu em 14 de outubro de 1994 quando o escritor egípcio Naguib Mahfouz, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 1988, foi apunhalado no pescoço por um fundamentalista acompanhado de outro no centro da capital egípcia enquanto dirigia para sua reunião semanal em um cassino da cidade. Em 29 de março de 1995, os dois fundamentalistas islâmicos, anteriormente condenados à morte no Egito por tentativa de assassinato do ganhador do Nobel, foram executados por enforcamento. Em 1996, Mahfouz foi marcado como "herege" e condenado à morte por grupos de radicais islâmicos. Desde então, ele permaneceu praticamente recluso em casa, com saídas esporádicas e controladas pela polícia, até sua morte em 2006.

Antes, em junho de 1992, outro escritor secular egípcio, Farag Foda, foi morto a tiros perto de sua casa no Cairo por um membro do grupo fundamentalista da Assembléia Islâmica. Em 26 de fevereiro de 1994, o fundamentalista Abdel Chafi Ramadan, o autor do tiroteio, foi enforcado em uma prisão do Cairo após ser considerado culpado do assassinato do escritor. O julgamento dos membros do grupo que também participaram do assassinato causou grande controvérsia no Egito, pois a obra do escritor foi condenada pelo ulema (estudiosos muçulmanos) da Universidade Al Azhar, a mais alta autoridade para os muçulmanos sunitas. Os assassinos disseram ao tribunal que estavam agindo de acordo com a religião islâmica, que eles dizem exigir a liquidação física dos apóstatas.

Em março de 2018, o ativista e escritor de ficção científica de Bangladesh Zafar Iqbal foi esfaqueado por um jovem que segundo as investigações havia se radicalizado após participar de vários seminários islâmicos e que considerava o escritor um ateu do Islã. O jovem, que se identificou como estudante em uma madrasa, ou escola corânica, esfaqueou Iqbal nas costas do campus da Universidade de Ciência e Tecnologia Shahjalal em Sylhet, no noroeste de Bangladesh, onde ele estava lecionando. Ele foi condenado a prisão perpétua por um tribunal de Bangladesh em 6 de abril.

Também em novembro de 2004, o diretor de cinema holandês Theo Van Gogh foi esfaqueado até a morte por um jovem marroquino radicalizado que atirou nele sete vezes e cortou sua garganta com uma faca após o lançamento de seu curta-metragem Submission, no qual ele denunciou a situação das mulheres no mundo islâmico.

Um dos últimos casos dramáticos ocorreu em 7 de janeiro de 2015, quando dois jihadistas armados com Kaslasnikovs e identificados como os irmãos Chérif e Said Kouachi - um deles ligado à Al Qaeda - abriram fogo na sede do semanário satírico Charlie Hebdo em Paris, matando 12 pessoas, incluindo o editor e três de seus principais cartunistas. Pouco antes, o semanário havia publicado um desenho sobre o líder do Estado Islâmico Abu Bakr al-Baghdadi. O ataque de Charlie Hebdo foi um dos mais sérios da história francesa em décadas.