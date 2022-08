Salman Rushdie: Autor de ataque contra escritor elogia Irã em entrevista

O autor do ataque contra o escritor britânico Salman Rushdie, Hadi Matar, deu uma entrevista ao portal New York Post em que elogia o Irã, diz que fez a ação para defender muçulmanos e se disse "surpreso" pelo autor sobreviver.

Leia Também Escritores farão evento em Nova York para homenagear Salman Rushdie

À publicação, o norte-americano de 24 anos fez revelações que sequer deu à polícia em seus depoimentos.

Apesar de negar que tenha realizado a ação a mando do governo iraniano, com quem afirmou não ter nenhum contato, Matar fez elogios ao supremo líder iraniano aiatolá Ruhollah Khomeini que, em 1989, baixou uma "fatwa" para que Rushdie fosse caçado e morto pela publicação do livro Versos Satânicos.

"Eu respeito o aiatolá, acho que é uma grande pessoa. Isso é tudo eu posso falar sobre isso", afirmou ao portal. Dizendo ter lido "algumas páginas" da obra considerada uma "blasfêmia" para os iranianos, o agressor ainda ressaltou que "não gosta" de Rushdie e "não acho ele uma boa pessoa".

Questionado sobre o fato do autor britânico ter sobrevivido, o criminoso afirmou que "ficou surpreso".

Matar foi indiciado por tentativa de homicídio de segundo grau e agressão por conta do ataque contra Rushdie no último dia 12.

Durante os depoimentos à polícia, conforme as autoridades, ele não explicou a motivação do ataque. Seu advogado, inclusive, veio a público dizer que seu cliente se declarou "inocente".

Já Rushdie ainda está internado em um hospital de Nova York, corre o risco de perder um olho e teve lesões graves no braço, peito, abdômen, fígado e perna.