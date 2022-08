Salman Rushdie: ativistas e dissidentes responsabilizam Irã pelo ataque

Defensores da liberdade de expressão e dissidentes acusaram neste sábado,13, as autoridades iranianas de serem moralmente responsáveis pelo ataque a Salman Rushdie, já que o Irã nunca revogou a fatwa emitida pelo líder iraniano Khomeini em 1989, que pedia a morte do escritor britânico.

"Independentemente de a tentativa de assassinato ter sido ordenada diretamente por Teerã ou não, o que é quase certo é que isso é o resultado de 30 anos de incitação do regime à violência contra esse famoso perpetrador", disse a União Nacional. (NUFDI), um grupo de oposição com sede em Washington.

Durante anos, o discurso político no Irã deixou de lado a fatwa emitida pelo aiatolá Ruhollah Khomeini em 1989 na esteira de Versos Satânicos, um romance que rendeu a Rushdie o rótulo de "apóstata" na República Islâmica.

No entanto, o sucessor de Khomeini, o líder supremo Ali Khamenei, fez saber nos últimos anos que a ordem continua em vigor.

Assim, uma resposta a uma pergunta no site oficial de Khamenei afirmou em fevereiro de 2017 que a fatwa ainda era válida. "Resposta: o decreto permanece como foi emitido pelo Imam Khomeini", dizia a mensagem. Da mesma forma, a conta no Twitter de Khamenei indicou em 2019 que a fatwa era “sólida e irrevogável”.

Defensores da liberdade de expressão acrescentam que uma recompensa de mais de US$ 3 milhões pela cabeça de Rushdie oferecida pela Fundação Jordad 15 do Irã, também permanece em vigor.

"Ali Khamenei e outros líderes do regime clerical sempre prometeram cumprir essa fatwa anti-islâmica nos últimos 34 anos", acrescentou o Conselho Nacional de Resistência do Irã (NCRI), outro grupo de oposição proibido no Irã.

'A verdadeira República Islâmica'

O esfaqueamento de Rushdie em um evento público no estado de Nova York, no entanto, ocorre em um momento diplomático sensível para o Irã, que está considerando uma oferta de várias potências para ressuscitar o acordo de 2015 sobre seu programa nuclear. Tal cenário aliviaria as sanções que pesam sobre a economia iraniana.

A polícia do estado de Nova York deteve e identificou o agressor como Hadi Matar, de 24 anos, dizendo que o motivo é desconhecido até o momento.

Vários comentaristas apontaram para uma conta no Facebook pertencente a um homem chamado Hadi Matar, repleta de imagens de líderes iranianos. A conta foi desativada horas após o ataque, e até o momento não foi confirmado que ela pertencia ao agressor.

Uma fonte próxima à investigação disse ao canal NBC que Matar “simpatiza com o extremismo xiita e os Guardiões da Revolução”, sem que haja evidências conclusivas de uma relação entre o agressor e aquela força iraniana.

"Esta é a verdadeira República Islâmica; você negocia com tal regime e permite que seus apoiadores entrem em sua sociedade. Entendem como nos sentimos como reféns desse regime?", disse no Twitter Hossein Ronaghi, um defensor da República Islâmica e um dos críticos mais ferrenhos da liderança iraniana dentro do país.

Teerã, sob a lupa dos EUA

As ações do Irã estão sob escrutínio de Washington, que nas últimas semanas acusou Teerã de traçar um plano para assassinar o ex-conselheiro de Segurança Nacional John Bolton e também o dissidente iraniano Masih Alinejad, que vive nos Estados Unidos.

"Desde 1989 tem havido uma fatwa de Khomeini contra Salman Rushdie, e a República Islâmica do Irã nunca revogou essa fatwa. @khamenei_ir repetiu isso no Twitter também. Agora os apoiadores da República Islâmica estão elogiando o assassinato e me ameaçando de executar o mesmo destino como Salman Rushdie", comentou Alinejad.

Em seu artigo sobre o ataque, a agência oficial iraniana IRNA apresentou Rushdie como "o autor apóstata" de Versos Satânicos e lembrou a fatwa emitida contra ele.

O jornal Kayhan, cujo editor é indicado por Khamenei, elogiou o agressor como um "homem corajoso e consciente do dever" que "cortou o pescoço do inimigo de Deus com uma faca".

As autoridades iranianas não fizeram comentários oficiais neste momento. Mohammad Marandi, conselheiro da equipe de negociação do programa nuclear, escreveu no Twitter que, embora "não derrame lágrimas" por Rushdie, o que aconteceu é "estranho" em um momento crítico para a crise em torno do programa nuclear iraniano.