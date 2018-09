Sala Tatuí, no centro de São Paulo, será ‘livraria com hora marcada’

O novo espaço dedicado ao universo do livro independente no centro de São Paulo, a Sala Tatuí, já tem data para abrir: 29 de setembro. Com um conceito importado da Argentina – chamado agora de “livraria com hora marcada” – o espaço tem acervo de editoras independentes de todo o Brasil, originais de artistas como Fabio Zimbres e Adão Iturrusgarai; será sede dos cursos da Lote 42 sobre o mercado do livro; e passa a ser a sede da editora de João Varella e Cecilia Arbolave, também da Banca Tatuí.

No mesmo dia, a Casa Rex – premiado estúdio de design de Gustavo Piqueira – também abre sua nova sede, um andar abaixo, no mesmo endereço: Rua Barão de Tatuí, 302 (no prédio acima do restaurante Cosí).

A abertura dos dois espaços também marca o lançamento de três livros de Piqueira ao mesmo tempo. Ar Condicionado sai pela Veneta, e é uma graphic novel não tradicional, que busca novas possibilidades de combinação entre linguagem visual e escrita; Desvios sai pela WMF Martins Fontes, feito a partir de um ensaio que o artista fotografou de fachadas de casa populares no sertão de Piauí, Bahia e Pernambuco; e Nove Meses, pela própria Lote 42, um livro-caixa com, segundo a editora, “conteúdos históricos e um inseto numa bola de resina”.

A mudança da Casa Rex da arrojada casa na Avenida Arnolfo Azevedo, no Pacaembu, é “totalmente positiva”, segundo Piqueira – o artista menciona uma vontade de não se acomodar. “De tempos em tempos, mudo porque não me interessa deitar sobre certos louros. É um movimento essencialmente por vontade própria”, garante.

A Lote 42 – que passa com a inauguração por uma espécie de renascimento gráfico, com nova logo e um novo site, reformulado, com maior dedicação ao conteúdo – comemora a mudança e espera estreitar a parceria já existente com o estúdio de design. “Os nossos cursos vão ganhar muito porque podemos usar essa sinergia com a Casa Rex e seu ‘parquinho’ gráfico, com máquinas de serigrafia, prelo manual, letterpress, no andar de baixo”, diz Varella.

Ele explica que os clientes poderão marcar visitas por um espaço online ainda a ser anunciado, e que com esse controle o atendimento será mais cuidadoso e atencioso do que em uma livraria comum. A Banca Tatuí, a menos de 50 metros dali, segue firme agora com o apoio de estoque e pessoal de uma sede física maior logo ali.

Cecilia também acredita que os cursos da editora – sobre editoração, literatura, artes visuais – ganham um diferencial com o novo espaço. “Já fazemos oficinas de editoração há cinco anos, e agora temos possibilidade de mostrar os livros, materiais de referência, como funciona uma editora, etc”, explica.

A Sala também receberá sessões de um clube de leitura e funcionará como cineclube. Mais um passo na história de sucesso da Lote.