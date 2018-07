Roteiro de peça de Harry Potter já é sucesso editorial nos EUA

Harry Potter está fazendo mágica, mais uma vez, na indústria editorial.

Nove anos depois da publicação do sétimo e último livro da série de sucesso do menino mago, o roteiro de uma nova peça, com ingressos já esgotados, em Londres é o livro com mais pré-encomendas desde desde 2007 nos Estados Unidos, disse nesta segunda-feira a livraria Barnes & Noble.

"Harry Potter and the Cursed Child" (Harry Potter e a Criança Amaldiçoada) é anunciado como a oitava história da série Harry Potter e está previsto para ser publicado à meia-noite no dia 31 de julho.

Um roteiro, e não um romance, ele está sendo publicado um dia depois da estreia oficial da produção de mesmo nome nos palcos londrinos.

A peça, com base numa ideia da escritora britânica e criadora de Potter, J.K. Rowling, se passa 19 anos depois de “Harry Potter e as Relíquias da Morte”. Ela traz um Potter crescido, um funcionário do Ministério de Mágica com muito trabalho e pai de três filhos.

A livraria Barnes & Noble afirmou num comunicado que o roteiro era o livro da companhia norte-americana com maior número de pré-encomendas desde “Harry Potter e as Relíquias da Morte”, de 2007, o livro final da série original.

A empresa não deu números sobre vendas, mas disse que a expectativa era que o livro fosse o seu maior sucesso de 2016, e que festas à meia-noite eram planejadas em lojas ao redor do país na noite de sábado.