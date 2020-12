Romances e folhetins de Nelson Rodrigues serão publicados pela HarperCollins Brasil

A editora HarperCollins Brasil anunciou nesta terça-feira, 15, a aquisição dos romances e folhetins de Nelson Rodrigues (1912-1980). O primeiro título será Asfalto Selvagem: Engraçadinha, Seus amores e Seus Pecados, em fevereiro de 2021. Alguns dos livros do projeto foram assinados pelo autor sob os pseudônimos Suzana Flag e Myrna.

Nos próximos dois anos, a HarperCollins promete publicar as dez obras em romance e folhetins de Nelson Rodrigues, muitos deles há anos fora de catálogo. Também lançará Nelson Rodrigues Por Ele Mesmo, criado a partir de depoimentos e entrevistas do autor, com organização da filha Sonia Rodrigues.

Asfalto Selvagem e adaptações

Dividido em duas partes, Asfalto Selvagem conta a trajetória de Engraçadinha em dois momentos de sua vida: dos 12 aos 18, uma história trágica; e depois dos 30, uma narrativa cômica. A obra já teve duas adaptações para o cinema e para a TV – a mais recente, de 1995, com Alessandra Negrini e Claudia Raia, foi reprisada com sucesso neste ano pelo Canal Viva.

Mais recentemente, também estreou nos cinemas a adaptação de Boca de Ouro, de Daniel Filho, a partir de uma peça do autor.