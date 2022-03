Romance de estreia de Camila Maccari leva o prêmio Açorianos

Camila Maccari não pensava em ser mãe quando escreveu Dias de Se Fazer Silêncio. Era 2017, vivia em Porto Alegre, terminava um mestrado em escrita criativa pela PUC-RS. Veio passar algum feriadão para espairecer por aqui, em São Paulo, sentou-se no interior do CCSP e cuspiu o final do livro.

“Me dei conta de que acabava ali. Como era o nome daquele lugar? Ah, é, na estação Vergueiro.” O romance de menos de 200 páginas acaba de ganhar o prêmio Açorianos de Literatura, da prefeitura da capital gaúcha, e concorre a outros prêmios de Literatura.

A história é sobre uma menina de 11 ou 12 anos no interior do Rio Grande do Sul, que lida com uma mãe e um irmão mais novo em estado terminal de uma doença. “Não é uma autobiografia, de forma alguma, mas é a minha referência, de onde eu venho”, diz. Camila nasceu em Sarandi (RS), no norte gaúcho, fez Jornalismo na UFRGS e rumou para a publicidade e a escrita de conteúdo para marcas nos últimos anos. Só foi entender o significado do que escreveu agora, com uma filha de dois anos, Lara.

“Uma viagem toda minha”, diz, em meio a desabafos e risadas calorosas que não revelam o peso do que escreve. Dias de Se Fazer Silêncio pode ser resumido como a história de uma mãe dedicada aos rebentos e de uma filha que a aguarda fazer listas, tabelas de tarefas e dar ordens. E a obedece quieta, até conseguir seu próprio tempo.

Despretensiosamente e com uma menina recém-nascida na pandemia, Camila não divulgou o livro. Foi publicado pela editora independente Bestiário, de Porto Alegre, e agora tem tudo para ser um romance sobre uma geração balzaquiana brasileira.