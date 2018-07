Restaurado, cinema de Paraty exibe filmes baseados em Hilda Hilst na Flip

Em reforma nos últimos anos, o Cinema da Praça, em Paraty, será reinaugurado no dia 19 e, na Flip 2018, entre os dias 25 e 29, exibirá dois filmes baseados na vida e na obra de Hilda Hilst: Unicórnio, de Eduardo Nunes, que participará de debate após a exibição, e Hilda Pede Contato, de Gabriela Greeb.

A programação para os dias do evento prevê ainda a exibição de Severina, de Felipe Hirsch, e Torquato Neto: Todas as Horas do Fim, de Eduardo Ades e Marcus Fernando, também com debate após a apresentação.

+++ Flip 2018: data, programação, ingressos e tudo sobre o evento

+++ Flip 2018 anuncia programação, com destaques e novidades para esse ano

Na programação também estão curtas do Anima Mundi.

+++ Casa Hilda Hilst na Flip terá debates, saraus e o 'Bar do Bico'

+++ 'Unicórnio’, um filme para intrigar - e encher os olhos - do leitor de Hilda Hilst

O Cinema da Praça fica num casarão histórico, na Praça da Matriz, onde funcionava, até 1973, o Cinema de Paraty. Depois disso, o espaço foi usado para outros fins. A reforma do espaço começou em 2016.