Raquel Cozer é a nova diretora editorial da HarperCollins Brasil

A HarperCollins Brasil anunciou nesta terça-feira, 7, que Raquel Cozer será a nova diretora editorial da companhia no País. Ela assume o cargo no dia 13 de agosto e será responsável pelo programa de títulos nacionais e internacionais da editora.

Ex-colunista e repórter de literatura e mercado editorial no Estado, Raquel Cozer deixa o cargo de editora de aquisições que ocupava na Intrínseca desde novembro do ano passado. Ela também foi editora executiva de livros de ficção na Editora Planeta durante dois anos, e colunista do jornal Folha de S. Paulo.

"É instigante fazer parte de uma empresa que entrou no mercado editorial do Brasil tão recentemente como uma companhia independente. Ajudar a construir um catálogo que seja inovador e faça jus a essa história, assim como a história de 200 anos da HarperCollins, além de pensar em estratégias para esse momento desafiador em nosso mercado, é algo que me deixa entusiasmada”, disse Cozer, em um comunicado da editora.