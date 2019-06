Raphael Montes envereda no suspense em ‘Uma Mulher no Escuro’

O prólogo de Uma Mulher no Escuro, novo romance de Raphael Montes que chega neste fim de semana às livrarias, é de tirar o fôlego – em 1998, no aniversário de seus quatro anos, Victoria é a única sobrevivente de um crime terrível. Um homem invadiu sua casa e matou a família a facadas, pichando seus rostos com tinta preta. Na mesma noite, Santiago, um jovem de dezessete anos, se entregou à polícia, sem nunca explicar por que matou a família Bravo nem por que deixou a caçula viva. Vinte anos depois, Victoria tornou-se uma mulher tímida, com problemas de relacionamento e atormentada por pesadelos frequentes.

“Mesmo assim, ela não tenta desvendar seu misterioso passado, até que um fato vai perturbá-la”, conta Montes, em conversa com o Estado. Trata-se de uma desagradável surpresa: Victoria descobre que seu ursinho de pelúcia, Abu, teve o rosto pichado e, nas paredes de seu apartamento, foi pichado o seguinte convite: “Vamos brincar?” A provocação obriga a garota a tentar desvendar o mistério que marcou sua infância, agora diante de três suspeitos: um psiquiatra, um amigo feito pela internet e um possível namorado.

Uma Mulher no Escuro marca a estreia de Montes no thriller psicológico, seguindo os passos de alguns de seus ídolos literários, como a americana Patrícia Highsmith, especialista em tramas aparentemente banais, com crimes estúpidos e sem sentido, mas que provocam angústia no leitor justamente por serem próximas da vida real. “A cada novo livro, busco novos desafios. Assim, além de um texto de suspense, concluí que era chegada a hora de ter uma protagonista, uma mulher que fosse vítima e que se tornaria heroína por força dos acontecimentos.”

Aos 28 anos, Raphael Montes já ostenta uma carreira sólida e reconhecida. Sua estreia literária, em 2012, com Os Suicidas, chamou atenção de alguns críticos atentos à ousadia do tema – a disposição de jovens de tirar a própria vida, antecipando o sucesso da série Thirteen Reasons Why. Na época, o escritor carioca, advogado de formação, tinha apenas 22 anos.

O salto definitivo para o reconhecimento, porém, veio em 2014, quando lançou Dias Perfeitos – a história de um amor obsessivo e paranoico conseguiu elogio de um papa da escrita noir, o americano Scott Turow, que vaticinou: “Raphael certamente redefinirá a literatura policial brasileira e vai surgir como uma figura da cena literária mundial”.

À medida que evoluiu na carreira da escrita policial, Raphael Montes percebia a importância da complexidade de uma trama. Em seu novo romance, Uma Mulher no Escuro, em especial. “Para não parecer uma simples vítima, a protagonista, Victoria, necessitava ser uma personagem atípica, ou seja, com muitas dúvidas, mas com perfil heroico”, explica o escritor. Assim, o ato de confiar ou não em outras pessoas foi seu ponto de partida.

Depois do trauma de infância, em que sua família foi assassinada a facadas, Victoria se transforma em uma jovem desconfiada, preferindo ficar em seu apartamento, na Lapa, Rio de Janeiro, onde observa a vida alheia pelas janelas. Obrigada a enfrentar seu passado tenebroso, depois que sua casa é invadida por alguém que picha seu ursinho e as paredes, ela embarca em uma investigação em que as três pessoas mais próximas se tornam suspeitas.

“É também uma jornada de amadurecimento, em que Victoria descobre que, para se tornar adulta de fato, terá de enfrentar escolhas”, comenta Montes, apontando semelhanças em sua carreira literária. “Também eu tive de enfrentar opções na escrita para criar uma história em que a tensão psicológica predominasse, ao invés da violência.”

Para isso, realizou uma extensa pesquisa, que incluiu conversas com psiquiatras especializados em traumas infantis, estudos sobre transtornos e consulta com criminólogos. Buscou ainda subsídios em casos clássicos.

E, se dali tirou alguma certeza, é de que a dúvida deveria predominar. “Em quem podemos confiar? Com quem podemos dividir nossas angústias e nossos segredos? Esse é um dos grandes dilemas do cotidiano. Escrevi um livro em que o mistério é costurado aos poucos, a tensão aparece mais nas situações e no perigo iminente do que em cenas de violência”, explica Montes, que, por isso, aposta, pela primeira vez, na força de um personagem e sua complexidade.

Assim, sem perder a essência de um romance policial (afinal, o leitor quer saber quem matou a família da menina?), Uma Mulher no Escuro (que quase se chamou Uma Mulher no Vazio) seduz o leitor ao torná-lo cúmplice na investigação de Victoria, que tem razões de sobra para desconfiar daqueles que estão mais próximos: Max, seu psiquiatra, que sutilmente cruza a fronteira entre médico e paciente; Arroz, um amigo descoberto na internet; e Georges, escritor que frequenta o café onde ela trabalha.

A partir desses personagens, o escritor carioca joga com as suspeitas do leitor que, à medida que a história avança, tenta descobrir qual dos homens utiliza o conhecimento sobre a jovem para aterrorizá-la. Também busca explicação sobre os motivos que incentivam o criminoso a fazer esse jogo.

Os desafios motivam sempre Raphael Montes. Nas obras anteriores, ele embaralhava as regras do gênero policial, evitando assim a fórmula tradicional de um crime desvendado por um detetive, truque corriqueiro para surpreender o leitor. “Nesse novo romance, o culpado é de fato algum dos suspeitos”, conta ele, que já trabalha em quatro apostas para o próximo livro. “Uma delas é que será a eleita e, por enquanto, a história que mais me interessa tem uma mulher de 60 anos, tatuada, professora de física como protagonista. Quero dialogar com a distopia que marca os dias de hoje, com essa polarização de ideias.”

Trecho de 'Uma Mulher no Escuro'

“A luz da televisão ficou mais clara de repente, e Victoria pôde ver melhor o rosto da mãe. Estava completamente preto, como se coberto por uma tinta viscosa. A menina amava a mãe, amava o pai, amava o irmão. Precisava fazer alguma coisa. Chamar a polícia ou... Ela correu até o móvel da TV e escalou as prateleiras para chegar ao telefone. Discou depressa o único número que sabia de cor e esperou. Atenderam rápido.

“Tia Emília, me ajuda”, Victoria conseguiu dizer antes de ser puxada para trás com violência.

O fone se espatifou. O invasor espremeu o corpinho dela contra o sofá e montou em cima dele, imobilizando suas pernas e tapando sua boca com a mão.”

UMA MULHER NO ESCURO

Autor: Raphael Montes

Editora: Companhia das Letras (256 págs., R$ 49,90)

Lançamento: Livraria Cultura. Av. Paulista, 2.073. Dia 10/6, 17h