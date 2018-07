Quino, criador da Mafalda, faz 86 anos

O cartunista argentino Quino, criador da famosa personagem de quadrinhos Mafalda, comemorou nesta terça-feira, 17, seus 86 anos junto com a família e amigos na província de Mendoza, na Argentina.

A editora Ediciones de la Flor, responsável por publicar as tirinhas de Mafalda durante anos na Argentina, parabenizou o cartunista em seu perfil no Twitter, com uma foto dele com um bolo de aniversário.

+++ Relembre: Mafalda faz 50 anos e ganha exposição sobre seu universo e suas ideias em São Paulo

"Hoje ele comemora seu aniversário e comemorou cercado pelos familiares e amigos. #FelizCumpleQuino", escreveu a editora.

Os fãs do cartunista aproveitaram a hashtag "#FelizCumpleQuino" para parabenizar o argentino na rede social com algumas de suas tirinhas e frases.

+++ Como surgiu a personagem Mafalda e uma análise da obra do argentino Quino

Mafalda, a personagem mais famosa de Quino, foi publicada entre os anos de 1964 e 1973, e já foi traduzida para 27 idiomas, sendo o último deles o guarani, em novembro de 2017.

A menina de 8 anos questionava os problemas políticos, de gênero e até científicos, e refletia sobre a mudança do comportamento da sociedade e a introdução da tecnologia no cotidiano daquela época.

+++ Mauricio de Sousa visita Quino

Em março do ano passado, a província de Mendoza fez uma homenagem a Quino, com imagens de seus personagens Mafalda, Susanita e Manolito, e contou com a presença do cartunista, que evita há alguns anos aparições públicas devido a problemas de mobilidade e visão.